Фондовые торги пятницы начнутся с "гэпа" вниз - "Алор Брокер"

Американские фьючерсы утром пятницы торгуются в "минусе" примерно на 0,8%, резко упала нефть, уйдя ниже отметки 35 долларов за баррель, никуда не делись и внутренние негативные факторы, отмечает в комментарии компании аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Так что ждем открытия торгов с отрицательным "гэпом" в районе процента, и продолжения снижения рынка акций в течение остального дня. Не исключено, что под занавес торгов закрытие спекулятивных "шортов" приведет к небольшому отскоку индекса Мосбиржи", - пишет он.