Вероятная цель снижения индекса Мосбиржи - 2500 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Коррекция на рынке акций будет преобладать в течение следующей недели, целью снижения могут стать 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рост рынка акций остановился. "Индекс Мосбиржи достиг максимума с 6 марта (откуда провалился в глубокую "яму"), и в этот же день котировки большинства бумаг пошли вниз. Топ-20 бумаг впервые за два месяца закрылись на отрицательной территории. Разворот сопровождался большими объемами торгов. При этом на ведущих внешних площадках, за исключением Германии, где рынок также заметно просел, динамика была смешанная. Новостной фон не способствовал коррекции", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Это может свидетельствовать о том, что игроки все же предпочитают зафиксировать прибыль в длинных позициях, несмотря ни на что. Мы полагаем, что коррекция будет преобладать и в течение следующей недели, цель снижения - 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Бумаги нефтегазового сектора также могут оказаться в аутсайдерах, несмотря на рост цены на нефть. Рубль при этом сохранит местную устойчивость, поскольку она подпитывается спросом на облигации перед заседанием Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет снижена", - пишет Г. Ващенко.