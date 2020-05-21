Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков

Москва. 21 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 70,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар снижался до 70,6 рубля впервые с 10 марта. Евро стоил 77,69 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Ранее евро опускался до отметки 77,5 рубля впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,34 копейки - до 73,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно повышаться к доллару и евро, несмотря на снижение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и уменьшению большинства валют emerging markets в связи с опасениями разрастания очередного конфликта между США и Китаем. Поддержку рублю оказывают цены на нефть, котировки которой продолжают находиться у 10-недельного максимума после публикации данных о снижении запасов сырья в США по итогам второй недели подряд.

Позитивное влияние на курс нацвалюты также оказывают спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам мая и со стороны трейдеров, практикующих стратегию carry trade, а также продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Накануне Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. "Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех, кроме Китая, в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Кроме того, инвесторов насторожил консервативный взгляд на перспективы восстановления экономики в опубликованном накануне протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС), хотя он и соответствовал ожиданиям, сформировавшимся после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках недавних выступлений.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,92% - до $36,08 за баррель. По итогам торгов в среду июльские контракты подорожали на 0,87%, до $33,78 за баррель - максимума с 11 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,52% - до $34,0 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на 4,8%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе торгов четверга укреплению рубля способствовали сразу несколько факторов. "Из внешних факторов можно выделить ситуацию на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе $36 за баррель. Из внутренних факторов отметим как высокие объемы продаж валюты со стороны ЦБ, так и подготовку экспортеров к налоговым выплатам. Пик налоговых выплат приходится на следующий понедельник, и это увеличивает спрос на рублевую ликвидность. В результате пара "доллар-рубль" торгуется в районе 71 руб./$1, пара "евро-рубль" - ниже 78 руб./EUR1. При этом в ближайшее время мы ожидаем стабилизации американской валюты в диапазоне 70-73 руб./$1, в отсутствие фундаментальных факторов, которые могут поспособствовать выходу вниз из данного диапазона", - подчеркнул Зварич.

"Рубль продолжил укрепление на фоне усиления ожиданий снижения ставки ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2580 рублей. Ставки MosPrime снизились до 5,60% на день, 5,72% на неделю и 5,85% на месяц. "Мы видим запас для дальнейшего снижения", - заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн-форума. Он отметил, что впервые во время кризиса ЦБ РФ имеет возможность не только не повышать ставку, но даже ее снижать. Соответственно, все заявления представителей регулятора указывают на смягчение ДКП в рамках июньского заседания. Остается лишь загадкой его размер, но рынок закладывается сразу на 100 базисных пунктов. Накануне Минфин разместил ОФЗ трех выпусков на рекордные почти 170 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2019 года, когда, кстати, также шла речь о дальнейшем смягчении политики ЦБ РФ. Эта идея остается главной и будет доминировать на рынке вплоть до заседания, хотя уже сегодня стоит задуматься о волне фиксации прибыли, которая произойдет по факту события", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 19 мая в рамках бюджетного правила продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил также 11,3 млрд рублей.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 мая на 1,4139 рубля, до 70,924 руб./$1, и снизил курс евро на 1,3848 рубля, до 77,7965 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 1,1234 рубля по отношению к среде и составил 70,8467 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 88,34 копейки и составил 70,8608 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 364,396 млн, из которых $945,982 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 418,414 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,2097 рубля, до 77,7402 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 83,41 копейки и составил 77,7853 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR512,189 млн, из которых EUR190,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR321,993 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых, в то время как ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 5,85% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 17 б.п. - до 5,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 15 б.п. - до 5,85% годовых.