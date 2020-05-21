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Главная / Мнения аналитиков / Нефть, усиление аппетита к валютам EM и налоговый фактор возвращают рубль на докризисные уровни - ИК "Велес Капитал"
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21 мая 2020 года 18:49
Нефть, усиление аппетита к валютам EM и налоговый фактор возвращают рубль на докризисные уровни - ИК "Велес Капитал"
Нефть, усиление аппетита к валютам EM и налоговый фактор возвращают рубль на докризисные уровни, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль в четверг продолжил уверенное укрепление, - отмечает эксперт. - К окончанию рабочего дня в паре с долларом рубль прибавлял около 0,3%, в паре с евро - 0,6%. В ходе дневных торгов доллар опускался до 70,6 руб., обновив таким образом минимум с "докризисного" 6 марта. Курс евро в середине дня падал до 77,5 руб., что также является минимумом с 6 марта. Основную поддержку отечественной валюте продолжали оказывать цены на нефть: к вечеру стоимость марки Brent росла на 1,7%, а в течение дня почти "касалась" отметки в 37 долл. за баррель, выше которой последний раз была лишь 11 марта". При этом если в утренние часы и в середине дня общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков была не столь однозначной, то ближе к вечеру целый ряд валют EM демонстрировали существенное усиление аппетита к риску, несмотря на положительную динамику индекса доллара. Так, бразильский реал укреплялся почти на 2%, южноафриканский рэнд - на 1,3%, мексиканское песо прибавляло более 1%. "Кроме того, на внутреннем рынке инвесторы по-прежнему поддерживают спрос на рубль в связи с интересом к рублевым облигациям, - подчеркивает Ю. Кравченко. - Новые комментарии главы ЦБ о сохранении курса мягкой процентной политики и замедление недельной инфляции до нулевого уровня повышают вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в июне, стимулируя дальнейшие покупки ОФЗ". Также укреплению рубля способствовала постепенная активизация валютных продаж со стороны экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в предстоящий понедельник (предварительные расчеты вероятно пройдут уже в пятницу). "В ближайшие дни ключевые факторы для укрепления рубля останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на уровни в 70 руб. и ниже по доллару. Общий настрой на глобальных рынках в целом также остается благоприятным, и в условиях постепенного выхода мировой экономики из карантина кардинально ухудшить аппетит инвесторов к риску могут лишь риски появления второй волны пандемии", - указывает эксперт ИК "Велес Капитал".
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