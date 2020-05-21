Цены евробондов РФ в четверг вновь демонстрируют рост благодаря сохраняющемуся спросу на риск

Москва. 21 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь демонстрируют умеренный рост благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию среды на 16 базисных пунктов и составила 116,17% от номинала, что соответствует доходности 1,9% годовых (снижение на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 102,72% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,16% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6,5 пункта и составил 174 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 117 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,38% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 3,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 113 базисных пунктов, поднявшись до 136,81% от номинала (доходность снизилась также на 6 пунктов и составила 3,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 36 базисных пунктов - до 114,39% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 2,165% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 25 базисных пунктов, до 110,81% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 1,51% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 212 базисных пунктов, подорожав до 134,5% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов - до 3,31% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 18 базисных пунктов, до 112,96% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 2,26% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации, как и большинство евробондов развивающихся стран, торгуются в "зеленой зоне". Котировки растут, что ведет к снижению процентных ставок, в частности, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась на 5 базисных пунктов, до 2,33% годовых. Инвесторы продолжают покупки российских еврооблигаций и долговых бумаг большинства emerging markets, отыгрывая ожидания постепенного восстановления мировой экономики после снятия карантинных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19. Кроме того, поддержку мировым долговым рынкам оказывают растущие цены на нефть, а также продолжающееся вливание ликвидности мировыми центробанками через выкуп государственных и корпоративных облигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.