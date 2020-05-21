Рубль растерял утренний прирост к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 21 мая. Доллар отыграл значительную часть утреннего падения и лишь незначительно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне сокращения темпов роста цен на нефть и негативной динамики мировых рынков, включая площадки emerging markets.

Курс доллара США составил 70,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар снижался до 70,62 рубля впервые с 10 марта. Евро стоил 78,05 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Ранее евро опускался до отметки 77,5 рубля впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,59 копейки - до 74,17 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 мая на 1,4139 рубля, до 79,924 руб./$1, и снизил курс евро на 1,3848 рубля, до 77,7965 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления негативных настроений на мировых рынках и опасений разрастания очередного конфликта между США и Китаем. Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, котировки которой находятся у 10-недельного максимума после публикации данных о снижении запасов сырья в США по итогам второй недели подряд.

Позитивное влияние на курс нацвалюты также оказывают спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам мая и со стороны трейдеров, практикующих стратегию carry trade, а также продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. "Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех, кроме Китая, в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,96% - до $36,45 за баррель. По итогам торгов в среду июльские контракты подорожали на 3,2%, до $35,75 за баррель - максимума с 11 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,52% - до $34,0 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на 4,8%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

"Поддержку отечественной валюте продолжают оказывать цены на нефть: утром стоимость марки Brent обновила максимум с 11 марта и продолжает торговаться выше $36 за баррель. Кроме того, на внутреннем рынке инвесторы по-прежнему поддерживают спрос на рубль в связи с интересом к рублевым облигациям. Так, вчера Минфин разместил за день очередной рекордный объем ОФЗ. При этом новые комментарии главы ЦБ о сохранении курса мягкой процентной политики и замедление недельной инфляции до нулевого уровня повышают вероятность более агрессивного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в июне, стимулируя дальнейшие покупки ОФЗ. Также укреплению рубля способствует постепенная активизация валютных продаж со стороны экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в предстоящий понедельник (предварительные расчеты, вероятно, пройдут уже в пятницу)", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На российском валютном рынке царит оптимизм, который подталкивает рубль к наиболее сильным значениям с первой недели марта. Поводом для укрепления российской валюты накануне выступили как позитивные настроения на внешних площадках, которые преимущественно торговались в зеленой зоне, так и успешные аукционы по размещению ОФЗ. Успеху размещения способствовали ожидания резкого снижения ставки на предстоящем в июне заседании Банка России, скорый запуск программы долгосрочного репо от Банка России, а также данные по инфляции за предыдущую неделю, которые вновь зафиксировали нулевой прирост цен. С учетом недельных данных по инфляции возрастает вероятность того, что по итогам мая инфляция в терминах год к году может оказаться даже ниже своего апрельского значения 3,1%. Завтра в 13:00 МСК состоится очередная пресс-конференция председателя Банка России. Важно, будет ли в ходе пресс-конференции сохранен сигнал о вероятном снижении ставки на июньском заседании сразу на 100 базисных пунктов. В моменте на российском рынке доминируют крайне оптимистичные настроения. Угрозой для них остается довольно жесткая взаимная риторика между США и Китаем", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 19 мая в рамках бюджетного правила продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил также 11,3 млрд рублей.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 5,72% годовых, в то время как ставка MosPrime Rat по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 5,85% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 17 б.п. - до 5,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 15 б.п. - до 5,85% годовых.