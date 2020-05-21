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Главная / Мнения аналитиков / Падение доходностей на рынке облигаций и укрепление рубля подогрели интерес локальных игроков к акциям РФ - "БКС Глобал Маркетс"
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21 мая 2020 года 15:59
Падение доходностей на рынке облигаций и укрепление рубля подогрели интерес локальных игроков к акциям РФ - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 20 мая 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Аналитики пришли к выводу, что падение доходностей на рынке облигаций и укрепление рубля подогрели интерес локальных игроков к акциям РФ. В результате российские розничные инвесторы вновь демонстрируют оптимизм, который приближается к уровням конца апреля, когда он был на многомесячном максимуме. В то же время эксперты отмечают предварительные признаки открытия коротких позиций в отдельных акциях, но пока ничего существенного на этом фронте, по их мнению, не наблюдается. Среди институциональных инвесторов в отчетный период покупатели несколько преобладали над продавцами. "После ралли потенциал роста рынка акций РФ до нашего прогнозного уровня индекса РТС на 12 месяцев сократился до 8%, что не соответствует фундаментальной рекомендации "покупать" - впервые с марта! Рынок оказался в фундаментальной зоне "держать", - говорится в обзоре. Отток капитала из ETF по итогам прошедшей недели продолжился: российские акции совокупно потеряли $75 млн, при этом оттоки примерно поровну распределились между фондами, ориентированными на Россию, и GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки). "В целом неделя стала третьим худшим периодом с точки зрения потоков после распродажи в марте. Таким образом, оттоки продолжаются с 9 апреля и за это время достигли $447 млн. Российский рынок акций по-прежнему игнорирует скептицизм глобальных инвесторов и все еще двигается наверх за счет явного оптимизма внутри страны со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов, а также крупных (государственных?) банков. Мы считаем, что это цикличное ралли скоро сойдет на нет, и подтверждаем нейтральный взгляд на рынок на горизонте 3-5 недель", - пишут аналитики.
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21 мая 2020 года 19:43
Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков
Москва. 21 мая. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль продолжает подрастать к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.21 мая 2020 года 19:28
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ в четверг просел вместе с внешними фондовыми площадками на опасениях эскалации конфликта США-Китай, игроки фиксировали прибыль после ралли с начала недели; откат сглаживался дальнейшим ростом цен на нефть. читать дальше
.21 мая 2020 года 18:49
Нефть, усиление аппетита к валютам EM и налоговый фактор возвращают рубль на докризисные уровни - ИК "Велес Капитал"
Нефть, усиление аппетита к валютам EM и налоговый фактор возвращают рубль на докризисные уровни, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль в четверг продолжил уверенное укрепление, - отмечает эксперт. - К окончанию... читать дальше
.21 мая 2020 года 18:31
Москва. 21 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь демонстрируют умеренный рост благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.21 мая 2020 года 17:59
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций Московской биржи с "покупать" до "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. Как отмечает эксперт ГК, с момента рекомендации "Покупать" в марте акции MOEX принесли инвесторам доходность 35% с учетом дивидендов. "Мы... читать дальше
.21 мая 2020 года 17:06
Пара USD/RUB до конца мая не выйдет из коридора 70-76 руб./долл., отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "Рубль укрепляется на двух факторах, - подчеркивает эксперт. - Во-первых, это рост цены на нефть,... читать дальше
.21 мая 2020 года 16:23
FinEx MSCI USA IT UCITS ETF за период с последнего обновления рекомендации (в начале декабря) превзошел указанный аналитиками ГК "ФИНАМ" целевой уровень и принес впечатляющую доходность 28,6%, несмотря на пандемию коронавируса и общее падение рынков, сообщается в комментарии аналитика... читать дальше
.21 мая 2020 года 15:45
Рубль растерял утренний прирост к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики мировых рынков
Москва. 21 мая. Доллар отыграл значительную часть утреннего падения и лишь незначительно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне сокращения темпов роста цен на нефть и негативной динамики мировых рынков, включая площадки emerging markets. читать дальше
.21 мая 2020 года 15:24
Возможно, к концу года цена на золото достигнет 1900 долларов за тройскую унцию - Уральский банк реконструкции и развития
Последствия пандемии COVID-19 продолжают держать рынок в напряжении, из-за чего котировки золота продолжают расти, и в конце текущего года цена на золото может составить 1900 долларов за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале начальника отдела операций с драгоценными металлами... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:59
Переход к модели государственного спонсирования экономики снижает доверие к техническим индикаторам фондовых рынков - Julius Baer
Переход от неолиберальной модели к модели государственного спонсирования экономики снижает доверие к техническим индикаторам фондовых рынков, отмечается в комментарии Julius Baer. "В последнее время технические индикаторы в некоторой мере вынуждали нас занимать оборонительную позицию. Однако... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:33
Рубль уверенно укрепляется и в ближайшие дни может достичь 70 за доллар, но в четверг возьмет паузу, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Пара USD/RUB в среду утром держалась около отметки 72,6 за доллар, на которой находилась мощная... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. "Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
.21 мая 2020 года 13:48
Ключевые факторы для укрепления рубля в ближайшие дни останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на уровни в 70 рублей за доллар и ниже, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль в четверг продолжает укрепление, несмотря на рост... читать дальше
.21 мая 2020 года 13:14
Сохраняющийся позитив на внешних рынках и в ценах на нефть может подтолкнуть рубль к дальнейшему укреплению - Банк "Санкт-Петербург"
оссийские активы в первой половине четверга торговались разнонаправленно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжал укрепляться к доллару и торговался ниже 71 руб./$, обгоняя другие валюты развивающихся стран после стремительного роста накануне, вызванного повышенным интересом... читать дальше
.21 мая 2020 года 12:55
Дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8% - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%, говорится в обзоре банка. Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что... читать дальше
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