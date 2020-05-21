Сохраняющийся позитив на внешних рынках и в ценах на нефть может подтолкнуть рубль к дальнейшему укреплению - Банк "Санкт-Петербург"

Российские активы в первой половине четверга торговались разнонаправленно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжал укрепляться к доллару и торговался ниже 71 руб./$, обгоняя другие валюты развивающихся стран после стремительного роста накануне, вызванного повышенным интересом в условиях крупных размещений ОФЗ в ожидании смягчения ДКП. Индекс Мосбиржи снижался на 0,5%. Сохраняющийся позитив на внешних рынках и в ценах на нефть может подтолкнуть российскую валюту к дальнейшему укреплению, но оно будет сдерживаться сокращением объемов, продаваемой на рынке валюты и снижением экспорта, считают специалисты банка.