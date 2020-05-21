Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек"

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов: в Азии и Европе наметилась коррекция после ралли, но выросшая нефть оказывает поддержку российским индексам.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2768,02 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался к 2795 пунктам), индекс РТС - 1229,63 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 70,9 рубля (-0,19 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9% и +3% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на нефтяном рынке сохраняется оптимизм по поводу восстановления спроса при одновременном сокращении предложения со стороны производителей. Внешний фон утром в четверг для России можно назвать нейтральным, однако взлет нефти Brent выше $36 за баррель способствует дальнейшему росту российского рынка и укреплению рубля.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в то время как данные технического анализа позволяют трактовать закрепление индекса РТС выше уровня 1170 пунктов как сигнал к дальнейшему росту, внешние факторы могут вызвать приостановку движения вверх. Президент США Трамп выступил в Twitter с критикой политики властей КНР, а сенаторы утвердили поправки к законодательству, которые потенциально позволяют отменить листинг китайских компаний на биржах США - новый виток "торговых войн" может негативно повлиять на активность покупателей на рынках акций в целом.

В течение дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны, статистика из США - заявки на пособие по безработице за неделю (15:30 МСК), продажи домов на вторичном рынке (17:00 МСК). Вечером (после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже") ожидаются выступления представителей ФРС США в рамках онлайн-дискуссии. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка снижения доллара на фоне некоторой коррекции вверх индекса доллара DXY.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, каких-то веских причин для распродаж на рынке акций РФ нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков. Но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается. Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями прибыли.

Индекс МосБиржи на днях пробил вверх не очень четкий боковик, и теперь район 2700-2720 пунктов выступает поддержкой. Поводом для ухода ниже этой области пока не видно. Нефть Brent пытается закрепиться выше сопротивления в районе $36 за баррель, но, судя по всему, сил для этого крайне мало. В частности, "быки" как-то уж совсем инертно отреагировали на позитивную статистику по запасам от Минэнерго США. Однако в четверг эти данные поддержали котировки нефти в ходе торгов в Азии.

В случае закрепления нефти Brent выше сопротивления ей вроде бы будет открыта дорога в район $40 за баррель. Однако для этого абсолютно нет фундаментальных поводов. Кратковременный забег котировок к "круглой" отметке возможен, но закрепиться там нефть сможет лишь при возобновлении функционирования мировой экономики практически на полную мощность и при дальнейшем сокращении добычи крупнейшими нефтяными державами, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, технические индикаторы на дневных графиках пока не сигнализируют о "перекупленности" рынка, но на пути "быков" есть зона сопротивления 2800-2869 пунктов по индексу МосБиржи. Как только цены на нефть перестанут расти, оптимизма у трейдеров поубавится. Но в мае спрос на нефть восстанавливается, мировые производители сократили миллионы баррелей добычи и возвращение котировок нефти Brent к отметке $16 за баррель теперь кажется маловероятным. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете, опубликованном в четверг, сообщило, что ожидает "впечатляющего" падения мировой нефтедобычи в мае - на 12 млн б/с, до 88 млн б/с, что является 9-летним минимумом. По мнению МЭА, такое падение произойдет во многом за счет снижения нефтедобычи в США.

Наверняка более высокие цены на нефть приведут к тому, что дисциплина среди участников ОПЕК+ в части выполнения недавних соглашений об ограничении нефтедобычи ослабнет. В конце июня или начале июля нельзя исключать новую просадку нефтяных цен, но она будет уже не такой мощной, как в апреле. Как только цены на нефть пробьют вниз горизонтальную поддержку $29 за баррель Brent, игра на повышение в нефти и нефтяных акциях потеряет актуальность. До конца июня производители нефти, скорее всего, будут постепенно наращивать объемы поставок, и этот факт негативно скажется на ценах. Goldman Sachs на прошлой неделе оставил без изменения прогноз по цене нефти на лето - $30 за баррель нефти Brent и $28 за баррель нефти WTI, отметив сохраняющуюся неопределенность касательно темпов восстановления мирового спроса на нефть в качестве причины отказа от повышения прогнозов по цене нефти.

Американский индекс S&P500 накануне почти достиг уровня 3000 пунктов, откуда может начаться коррекция после роста на 35% от минимумов марта. Психологическая привязка трейдеров к этому уровню есть, потому что в первых числах марта именно здесь наблюдалась первая приостановка снижения индекса от уровня 3400 пунктов (диапазон 2900-3100 пунктов), отмечает Верников.

В США индексы в среду выросли на 1,5-2,1%, индекс S&P 500 обновил максимум с начала марта на надеждах на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов. Поддержку рынку оказали выросшие акции технологических компаний, а также квартальные результаты ритейлеров.

Тем не менее, индексы завершили торги ниже сессионных пиков в связи с новостями о том, что Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам в микроблоге в Twitter, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

В Азии в четверг наметилась нисходящая коррекция после ралли (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Между тем, нефть утром в четверг сохраняет восходящий импульс, обновляя 10-недельные максимумы на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $36,11 за баррель (+1% и +3,2% накануне), июльская цена WTI - $34,03 за баррель (+1,6% и +4,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1-2,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+12,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,5%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%).

Подешевели бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,564 млрд рублей (из них 4,786 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).