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21 мая 2020 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом, при этом индикатор S&P 500 закрылся на максимальной отметке с начала марта. Поддержку рынку оказали акции технологических компаний, которые существенно выросли в ходе торгов. Также инвесторов воодушевили квартальные результаты ритейлеров. Рынок надеется на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов.

Индексы завершили торги ниже сессионных пиков в связи с новостями о том, что Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах. Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. "Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех кроме Китая в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются незначительно и без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК уменьшился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,58%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:27 МСК вырос на 0,11%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг утром после роста накануне до максимума за последние 10 недель на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $36,59 за баррель, что на 2,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам среды июльские контракты подорожали на 3,2%, до $35,75 за баррель - максимума с 11 марта. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 2,45% - до $34,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на 4,8%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,164 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,889 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 мая вырос на 0,3% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,31%, поднявшись до 690,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1Р-12" (+1,56%), "МТС-001P-10" (+1,47%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+1%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,7%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,52%) и "МТС-001P-06" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила ставку 1-го купона пяти выпусков 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03 - БО-07 общим суммарным объемом 25 млрд рублей на уровне 5,75% годовых. Сбор заявок прошел 20 мая. Ранее компания перенесла сбор книги заявок с 27 мая на 21 мая. Первоначально она планировала собирать заявки на три выпуска серий БО-03 - БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый. Техразмещение выпусков запланировано на 22 мая. У эмитента нет рублевых облигаций в обращении.

Совкомбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,66% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Техразмещение запланировано на 25 мая.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения 10-летних облигаций серии 001P-13 с 10 млрд до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 6,71% годовых. Сбор заявок прошел 20 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая. Кроме того, компания намерена выкупить четыре выпуска облигаций серий 001P-01, 001P-06, 001P-09 и 001P-10 общим объемом до 40 млрд рублей. Соответствующее решение об офертах АФК "Система" планирует принять в рамках годового собрания акционеров, которое состоится 27 июня. Все четыре выпуска бондов 10-летние. Облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2015 года по ставке 9,75% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Выпуски серий 001Р-09 и 001Р-09 общим объемом 20 млрд рублей были размещены в марте и апреле 2019 года по ставке 9,9% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 20 мая. Дата начала техразмещения предварительно назначена на 28 мая. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в апреле текущего года. Тогда он разместил без премаркетинга 3-летние бонды серии 001Р-06 на 5 млрд рублей по ставке 7,6% годовых.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) 22 мая проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,8-5,9% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в диапазоне 5,88-5,99% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) внесло изменения в программу выкупа облигаций серии БО-01. Сбор заявок в рамках выкупа продлен. Если ранее компания планировала осуществить выкуп с 18 по 29 мая, то теперь с 18 мая по 11 июня включительно. Также компания увеличила цену приобретения бондов со 100% от номинала до 109,01% от номинала. Программа приобретения биржевых облигаций серии БО-01 по номинальной стоимости компаниями группы Danycom была утверждена на заседании совета директоров 15 мая. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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