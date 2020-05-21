Минфин, вероятно, сделает основной акцент на среднесрочные и длинные ОФЗ - Уралсиб

Аналитики "Уралсиба" полагают, что в течение пяти ближайших аукционных недель Минфин, вероятно, сделает основной акцент на среднесрочные и длинные бумаги, говорится в обзоре корпорации.

Минфин в среду установил очередной рекорд, заняв за день 169,6 млрд руб. и удовлетворив значительную часть спроса на бумаги. Аукционы позволили ведомству на 37,4 млрд руб. перевыполнить квартальный план, который был установлен в размере 600 млрд руб. "Впрочем, мы ждем его увеличения: остается пять аукционных недель, к тому же предстоит погашение ОФЗ на 230 млрд руб. Мы полагаем, что план вполне может быть увеличен минимум на 500 млрд руб. С точки зрения срочности, основной акцент, вероятно, будет сделан на среднесрочные и длинные бумаги", - пишет аналитик корпорации Ольга Стерина.

Активность на вторичном рынке после аукционов заметно усилилась. На фоне роста кривой свопов IRS в среднем на 8–10 б.п. участники продавали короткие выпуски, их доходности повысились на 3–5 б.п. Рынок не успел отреагировать на опубликованные в среду данные по инфляции (она оказалась нулевой вторую неделю подряд, а годовая начала немного снижаться): если темпы роста потребительских цен окажутся ниже ожиданий и прогнозов, то это открывает дорогу для более значительного снижения ключевой ставки, считает специалист Уралсиба.