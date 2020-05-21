Курс EUR/USD может пойти на снижение - ГК "ФИНАМ"

Курс EUR/USD может пойти на снижение, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга проседает после укрепления днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

В Старом Свете в четверг ожидается публикация предварительных индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии и еврозоны, а в США появится еженедельная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице.

"С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс продолжает консолидироваться в диапазоне 1,0785-1,0985 и в краткосрочной перспективе может отжаться вниз от достигнутой верхней границы этого диапазона", - указывает З. Саидова.