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21 мая 2020 года 11:00
Рост рубля в последние дни был во многом обусловлен внешними факторами и портфельными потоками в акции и облигации - РФПИ
Рост рубля в последние дни был во многом обусловлен внешними факторами и портфельными потоками в российские акции и облигации, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Экспортеры оставались скорее в выжидательной позиции, но их продажи на рынке могут активизироваться в ближайшее время, ведь на следующей неделе им предстоят пусть и пониженные, но все же выплаты основных майских налогов. "Более важной для среднесрочных и долгосрочных перспектив рубля является обсуждаемая в правительстве (судя по сообщениям в СМИ) возможность приостановки бюджетного правила на 2020-21 гг. Если это произойдет, то регулярные операции по покупке (при нефти выше $42,4) и продаже валюты (при нефти ниже $42,4) могут быть сокращены или вовсе приостановлены. Более того, основной смысл бюджетного правила заключается в ограничении возможностей правительства использовать дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование расходов, то есть объем расходов был практически зафиксирован. В случае отмены правила расходы можно будет увеличивать, вероятно, не только за счет текущих нефтегазовых доходов сверх $42,4, но и за счет использования части ликвидных активов ФНБ ($115 млрд или 7,4% от официального прогноза ВВП на этот год). Это необходимо для расширения масштаба антикризисного пакета правительства без угрозы чрезмерного наращивания госдолга. Но это будет означать и риск дополнительных нетто-продаж валюты от Минфина. ЦБ также планировал продавать валюту, полученную за Сбербанк, - указывает Дмитрий Полевой. - В итоге возможен дополнительный рост рубля, который поможет снижению инфляции, но усложнит восстановление экспорта. Также неизвестно, как это решение будет встречено ЦБ (смягчение бюджетной политики может повлиять на темпы снижения ставки ЦБ) и инвесторами, ведь бюджетное правило обеспечивало общую макроэкономическую стабильность и снижало чувствительность рубля и экономики к колебаниям цен на нефть".
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21 мая 2020 года 14:33
Рубль уверенно укрепляется и в ближайшие дни может достичь 70 за доллар, но в четверг возьмет паузу, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Пара USD/RUB в среду утром держалась около отметки 72,6 за доллар, на которой находилась мощная... читать дальше
.21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. "Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
.21 мая 2020 года 13:48
Ключевые факторы для укрепления рубля в ближайшие дни останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на уровни в 70 рублей за доллар и ниже, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Рубль в четверг продолжает укрепление, несмотря на рост... читать дальше
.21 мая 2020 года 13:14
Сохраняющийся позитив на внешних рынках и в ценах на нефть может подтолкнуть рубль к дальнейшему укреплению - Банк "Санкт-Петербург"
оссийские активы в первой половине четверга торговались разнонаправленно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжал укрепляться к доллару и торговался ниже 71 руб./$, обгоняя другие валюты развивающихся стран после стремительного роста накануне, вызванного повышенным интересом... читать дальше
.21 мая 2020 года 12:55
Дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8% - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%, говорится в обзоре банка. Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что... читать дальше
.21 мая 2020 года 12:17
Аналитики "Уралсиба" полагают, что в течение пяти ближайших аукционных недель Минфин, вероятно, сделает основной акцент на среднесрочные и длинные бумаги, говорится в обзоре корпорации. Минфин в среду установил очередной рекорд, заняв за день 169,6 млрд руб. и удовлетворив значительную часть... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:49
Риски для нефти - сохраняющиеся трения между США и Китаем и по-прежнему высокое распространение коронавируса - "Нордеа банк"
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
.21 мая 2020 года 11:30
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов: в Азии и Европе наметилась коррекция после ралли, но выросшая нефть оказывает поддержку российским индексам. читать дальше
.21 мая 2020 года 11:26
Курс EUR/USD может пойти на снижение, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга проседает после укрепления днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В Старом Свете в... читать дальше
.21 мая 2020 года 10:38
Аналитики "Алор Брокер" считают, что для движения нефти в район 40 долларов за баррель абсолютно нет фундаментальных поводов, говорится в комментарии компании. "Нефть пытается закрепиться выше сопротивления в районе 36 долларов за баррель, но, судя по всему, сил для этого крайне мало. В... читать дальше
.21 мая 2020 года 10:26
Москва. 21 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром до минимальных отметок с начала марта; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне роста нефти, котировки которой торгуются вблизи 10-недельных максимумов. читать дальше
.21 мая 2020 года 10:19
Веских причин для распродаж акций нет, но и поводов для восходящего тренда не наблюдается - "Алор Брокер"
аких-то веских причин для распродаж акций нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков, но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается, говорится в комментарии "Алор Брокер". Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями... читать дальше
.21 мая 2020 года 10:06
убль в начале сессии четверга, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, может несколько ослабнуть по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Поводом к продажам послужит снижение интереса инвесторов к валютам EM, указывает главный аналитик банка Богдан... читать дальше
.21 мая 2020 года 09:55
Москва. 21 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.21 мая 2020 года 09:52
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов четверга ожидает стабилизации российского рынка акций у уровней закрытия среды. "На фоне закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 36 долларов наши акции могут попробовать продолжить восходящую динамику, однако... читать дальше
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