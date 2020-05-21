Индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов четверга ожидает стабилизации российского рынка акций у уровней закрытия среды. "На фоне закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 36 долларов наши акции могут попробовать продолжить восходящую динамику, однако отсутствие слаженного роста в Азии и откат во фьючерсах на американские индексы сдержат активность покупателей, в результате чего индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2750-2800 пунктов. Более того, в случае публикации слабой макроэкономической статистики в ходе торгов продажи могут активизироваться, что приведет к отступлению рынка под нижнюю границу данного коридора", - пишет он в комментарии банка.