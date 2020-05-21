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21 мая 2020 года 09:44
Вероятно открытие индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"
Вероятно открытие индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром второй половины четверга для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск), отмечает В. Манжос. Стоит также обратить внимание на апрельскую оценку количества перепродаж существующих домов в США (17:00 мск).
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