Рынок акций США слишком далеко забежал вперед - ГК "ФИНАМ"

Рынок акций США, с фундаментальной точки зрения, с учетом текущих проблем американской и мировой экономик слишком далеко забежал вперед, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Американские биржевые площадки по итогам торгов среды закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,67% закрывшись на отметке 2971,61 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,52%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на один базисный пункт - до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала менее чем на один базисный пункт - до минус 0,47%.

"Инвесторы делают ставку на восстановление экономики, надеясь на то, что если что-то пойдет не так ФРС придет им на помощь. На текущей неделе ФРС США планирует покупку гособлигаций на сумму в 30 млрд долларов и ипотечных облигаций на сумму в 22,5 млрд долларов. В среду индекс S&P 500 предпринял попытку штурма 100-дневной скользящей средней, и, если данный рубеж будет взят, покупки только усилятся. Однако, с фундаментальной точки зрения, с учетом текущих проблем американской и мировой экономик рынок акций слишком далеко забежал вперед", - указывает аналитик С. Дроздов.