Утренние прогнозы: активность будет сдержанной

На утро четверга у аналитиков нет единого мнения о движении рынка в начале торговой фондовой сессии. Активность инвесторов будет сдержанной.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие нас ждет в "минусе", снижением примерно на полпроцента. Каких-то веских причин для распродаж нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков. Но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается. Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями прибыли. Индекс Мосбиржи на днях пробил вверх не очень четкий "боковик", и теперь район 2700-2720 выступит поддержкой. Пока не видно поводов для ухода рублевого индикатора рынка под поддержку".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов четверга ожидаем стабилизации российского рынка акций у уровней закрытия среды. На фоне закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 36 долларов наши акции могут попробовать продолжить восходящую динамику, однако отсутствие слаженного роста в Азии и откат во фьючерсах на американские индексы сдержат активность покупателей, в результате чего индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2750-2800 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный: азиатские индексы незначительно изменяются, с другой стороны, нефть делает заявку на рост выше $36 за баррель Brent. Это может способствовать дальнейшему росту российского рынка акций и укреплению рубля".