21 мая 2020 года 09:43
Утренние прогнозы: активность будет сдержанной
На утро четверга у аналитиков нет единого мнения о движении рынка в начале торговой фондовой сессии. Активность инвесторов будет сдержанной.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие нас ждет в "минусе", снижением примерно на полпроцента. Каких-то веских причин для распродаж нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков. Но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается. Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями прибыли. Индекс Мосбиржи на днях пробил вверх не очень четкий "боковик", и теперь район 2700-2720 выступит поддержкой. Пока не видно поводов для ухода рублевого индикатора рынка под поддержку".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2755-2785 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов четверга ожидаем стабилизации российского рынка акций у уровней закрытия среды. На фоне закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 36 долларов наши акции могут попробовать продолжить восходящую динамику, однако отсутствие слаженного роста в Азии и откат во фьючерсах на американские индексы сдержат активность покупателей, в результате чего индекс Мосбиржи стабилизируется в диапазоне 2750-2800 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный: азиатские индексы незначительно изменяются, с другой стороны, нефть делает заявку на рост выше $36 за баррель Brent. Это может способствовать дальнейшему росту российского рынка акций и укреплению рубля".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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21 мая 2020 года 14:33
Рубль уверенно укрепляется и в ближайшие дни может достичь 70 за доллар, но в четверг возьмет паузу, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Пара USD/RUB в среду утром держалась около отметки 72,6 за доллар, на которой находилась мощная... читать дальше
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21 мая 2020 года 14:09
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron и отмечает, что плюсом компании является ее сильное и стабильное финансовое положение, говорится в комментрии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима.
"Chevron представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка... читать дальше
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21 мая 2020 года 13:48
Ключевые факторы для укрепления рубля в ближайшие дни останутся в силе, поэтому у отечественной валюты есть хорошая возможность для полноценного возвращения на уровни в 70 рублей за доллар и ниже, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".
Рубль в четверг продолжает укрепление, несмотря на рост... читать дальше
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21 мая 2020 года 13:14
оссийские активы в первой половине четверга торговались разнонаправленно, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжал укрепляться к доллару и торговался ниже 71 руб./$, обгоняя другие валюты развивающихся стран после стремительного роста накануне, вызванного повышенным интересом... читать дальше
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21 мая 2020 года 12:55
Аналитики Альфа-банка считают, что дивиденд на акцию QIWI может находиться в диапазоне $1,0-1,2 с дивидендной доходностью соответственно на уровне 7-8%, говорится в обзоре банка.
Компания выплатит $0,14 на акцию по итогам 1К20 (при дивидендной доходности на уровне 1% при текущей цене акций), что... читать дальше
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21 мая 2020 года 12:17
Аналитики "Уралсиба" полагают, что в течение пяти ближайших аукционных недель Минфин, вероятно, сделает основной акцент на среднесрочные и длинные бумаги, говорится в обзоре корпорации.
Минфин в среду установил очередной рекорд, заняв за день 169,6 млрд руб. и удовлетворив значительную часть... читать дальше
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21 мая 2020 года 11:49
Сохраняющиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире способны вернуть негативные настроения на нефтяной рынок, сообщается в обзоре "Нордеа банка".
Контракты на Brent с начала недели выросли более чем на 10% и в моменте торгуются выше отметки... читать дальше
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21 мая 2020 года 11:30
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов: в Азии и Европе наметилась коррекция после ралли, но выросшая нефть оказывает поддержку российским индексам. читать дальше
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21 мая 2020 года 11:26
Курс EUR/USD может пойти на снижение, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".
Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах четверга проседает после укрепления днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
В Старом Свете в... читать дальше
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21 мая 2020 года 11:00
Рост рубля в последние дни был во многом обусловлен внешними факторами и портфельными потоками в российские акции и облигации, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Экспортеры оставались скорее в выжидательной позиции, но их продажи на рынке могут активизироваться в ближайшее время,... читать дальше
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21 мая 2020 года 10:38
Аналитики "Алор Брокер" считают, что для движения нефти в район 40 долларов за баррель абсолютно нет фундаментальных поводов, говорится в комментарии компании.
"Нефть пытается закрепиться выше сопротивления в районе 36 долларов за баррель, но, судя по всему, сил для этого крайне мало. В... читать дальше
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21 мая 2020 года 10:26
Москва. 21 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром до минимальных отметок с начала марта; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне роста нефти, котировки которой торгуются вблизи 10-недельных максимумов. читать дальше
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21 мая 2020 года 10:19
аких-то веских причин для распродаж акций нет, от этого сдерживает огромная ликвидность финансовых рынков, но и поводов для начала нового восходящего тренда также не наблюдается, говорится в комментарии "Алор Брокер".
Поэтому слабый подъем рынков так и будет сопровождаться частыми фиксациями... читать дальше
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21 мая 2020 года 10:06
убль в начале сессии четверга, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, может несколько ослабнуть по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Поводом к продажам послужит снижение интереса инвесторов к валютам EM, указывает главный аналитик банка Богдан... читать дальше
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21 мая 2020 года 09:55
Москва. 21 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
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