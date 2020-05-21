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21 мая 2020 года 09:29

S&P 500 достиг максимума с начала марта

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются незначительно и без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом индикатор S&P 500 закрылся на максимальной отметке с начала марта.

Поддержку рынку оказали акции технологических компаний, которые существенно выросли в ходе торгов. Также инвесторов воодушевили квартальные результаты ритейлеров.

Рынок надеется на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов.

"Следующие три-шесть недель, вероятно, будут важными для финансовых рынков, поскольку большинство штатов начинают в разной степени возобновлять экономическую активность", - говорит старший стратег Wells Fargo Investment Institute на мировых рынках Скотт Рен, которого цитирует CNBC.

В то же время "мы продолжаем считать, что потребительские расходы могут восстанавливаться медленнее, чем рынок, похоже, сейчас ожидает", отметил он.

Индексы завершили торги ниже сессионных пиков в связи с новостями о том, что Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса.

"Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех кроме Китая в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Акции технологических гигантов уверенно выросли в среду: цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) увеличилась на 6%, акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали примерно на 2%, достигнув рекордного максимума.

Цена акций биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) выросла на 2,5%. По итогам предыдущих торгов капитализация компании сократилась на 10,4% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению ее сообщения о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) подешевели на 2,9%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сократила чистую прибыль, но увеличила выручку и сопоставимые продажи в первом квартале 2020 финансового года.

Цена бумаг Lowe's Cos. (SPB: LOW) выросла на 0,1%. Владелец второй по величине сети магазинов товаров для дома в США увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Акции Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL) Ltd. подешевели на 3,4%. Американская круизная компания по итогам первого квартала получила чистый убыток на фоне приостановки всех круизов в условиях пандемии.

Бумаги Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) прибавили 4,2%. Крупнейший производитель мотоциклов в США на этой неделе возобновляет работу заводов в условиях сниженного объема производства, при этом компания ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.

Капитализация Johnson & Johnson (SPB: JNJ) уменьшилась на 0,9%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров перестанет продавать в США и Канаде детскую присыпку на основе талька, которая стала причиной многочисленных судебных исков к компании.

Котировки акций Halliburton Co. (SPB: HAL) выросли на 7,2%. Вторая по величине нефтесервисная компания мира и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли сократила размер квартальных дивидендов на 75%.

Акции McKesson Corp. (SPB: MCK) подорожали на 1,2%. Прибыль и выручка дистрибьютора лекарств превзошли ожидания экспертов, тогда как годовой прогноз оказался слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 369,04 пункта (1,52%) - до 24575,9 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 48,67 пункта (1,67%) и составил 2971,61 пункта, достигнув максимальной отметки с 6 марта, согласно данным Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite вырос на 190,67 пункта (2,08%) - до 9375,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются незначительно и без единой динамики.

Объем японского экспорта в апреле снизился по итогам 17-го месяца подряд на фоне слабого глобального спроса и продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшей приостановку работы ряда предприятий.

Экспорт рухнул на 21,9% относительно апреля прошлого года - до 5,2 трлн иен, сообщило министерство финансов. Тем не менее, аналитики ожидали более значительного падения общего объема экспорта в апреле - на 22,7%, по данным FactSet и Trading Economics. В марте показатель снизился на 11,7%.

Импорт в прошлом месяце упал на 7,2% - до 6,13 трлн иен, что обусловлено, в том числе, снижением цен на нефть. Снижение было зафиксировано по итогам 12-го месяца подряд. Экономисты ожидали падения в апреле в среднем на 12,9%. В марте импорт сократился на 5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК увеличился на 0,07%.

Котировки бумаг телекоммуникационной SoftBank Group падают на 1%, автомобильной Toyota Motor - на 0,7%.

Между тем акции производителя электроники Sony прибавляют в цене 0,7%. крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК уменьшился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%.

Лидерами роста в ходе торгов в Гонконге в четверг выступают акции телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) и Hong Kong Exchange & Clearing, которые дорожают на 3%, а также нефтяной PetroChina (+1,1%) и банков HSBC (+0,9%), Bank of China (+0,7%), China Construction Bank (+0,3%).

Между тем бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются в цене на 0,9%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК поднялся на 0,58%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - снижается на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:27 МСК вырос на 0,11%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Австралии в мае упал до 42,8 пункта по сравнению с 45,6 пункта месяцем ранее, по данным Commonwealth Bank. Это наихудший показатель с мая 2016 года, когда банк начала расчет индикатора.

Между тем PMI в сфере услуг поднялся до 25,5 пункта с рекордно низких 19,6 пункта в апреле.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,1% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в четверг после роста до максимума за последние 10 недель на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $36,59 за баррель, что на $0,84 (2,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на $1,11 (3,2%), до $35,75 за баррель - максимума с 11 марта, пишет MarketWatch.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,8 (2,39%) - до $34,29 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на $1,53 (4,8%).

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

"Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, - сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке".

Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

"Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем", - добавил он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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