Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду продолжили подрастать благодаря спросу на риск

Москва. 20 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК снизилась по отношению к закрытию 19 мая на 10 базисных пунктов и составила 116,2% от номинала, что соответствует доходности 1,905% годовых (рост на 2,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 102,725% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,16% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 базисных пункта и составил 174,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 188 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,8% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта - до 3,34% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 193 базисных пункта, поднявшись до 135,32% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта и составила 3,335% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 63 базисных пункта, до 114,13% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта, до 2,23% годовых), с погашением в 2023 году - на 30 базисных пунктов - до 110,63% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 1,57% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 163 базисных пункта, подорожав до 132% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 3,425% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 56 базисных пунктов - до 112,65% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов, до 2,305% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций продолжили обновлять максимумы на фоне общемирового оптимизма и повышенного интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом, несмотря на то, что цены отдельных выпусков евробондов РФ достигли своих исторических максимумов, суверенные спреды все еще выше тех минимумов, которые были зафиксированы в начале этого года. Это объясняется тем, что за последние месяцы, когда ситуация на мировых рынках капитала резко ухудшилась, заметно упали процентные ставки базовых активов - US Treasuries, от которых и отсчитываются спреды. В то же время высокая краткосрочная валютная ликвидность российской банковской системы служит опорой для ценового роста отечественных евробондов. Альтернативные общемировые доходности находятся вблизи нулевых уровней, поэтому не интересны участникам рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"К тому же мы видим, что в последние недели наблюдается ярко выраженный интерес иностранных инвесторов к российским долговым бумагам - как к валютным, так и к рублевым, на что указывают рекордные объемы размещения Минфином ОФЗ на первичных аукционах. При этом есть все предпосылки для дальнейшего роста цен российских евробондов и соответствующего сужения суверенных спредов в направлении минимумов начала года", - считает Агарзаев.