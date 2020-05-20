Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки, как и ожидалось

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Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN).

"Как и ожидалось, топ-4 бумаг в составе индекса не изменился. Вместе с тем число бумаг в индексе Russia 10/40 было понижено до 22 из-за исключения привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) из индекса MSCI Russia Standard. Веса оставшихся в индексе бумаг будут соответствующим образом скорректированы", - говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Юлии Голдиной, Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

"По итогам ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 больше всего был повышен вес "Газпрома" (плюс 111 базисных пунктов - 9,47%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (плюс 54 базисных пункта - до 4,73%), "Норильского никеля" (плюс 33 базисных пункта - до 9,47%), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (плюс 33 базисных пункта - до 4,73%) и "Полюса" (MOEX: PLZL) (плюс 32 базисных пункта - до 4,73%). Кроме того, наибольшее понижение веса было в бумагах "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (минус 42 базисных пункта - до 3,38%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (минус 42 базисных пункта - до 3,43%), НЛМК (MOEX: NLMK) (минус 40 базисных пунктов - до 3,25%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (минус 36 базисных пунктов - до 4,73%)", - говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Все изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.