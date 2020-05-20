ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ТГК-1 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущий курс 0,01112 руб. в сложившихся условиях вполне обоснован, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После мартовской рекомендации "Покупать" акции ТГК-1 восстановились в цене, принеся инвесторам 12% прибыли, и после роста котировок мы меняем рекомендацию с "покупать" на "держать" с целевой ценой на 12 мес. 0,0115 руб. Текущий курс 0,01112 руб. в сложившихся условиях мы считаем вполне обоснованным", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых.

Прибыль акционеров сократилась в 1К 2020 на 29%, до 4,25 млрд руб., главным образом на фоне ослабления операционных показателей и уменьшения субсидий. Экономический спад, теплая погода, а также ослабление динамики спотовых цен на электроэнергию и выручки от ДПМ неблагоприятно повлияют на прибыль в этом году, полагает эксперт ГК.

"Прибыль 2020П, по нашим оценкам, составит 8,8 млрд руб. (-1% г/г),скорр. прибыль снизится на 27%, до 9,5 млрд руб. При этом мы ожидаем, что компания сохранит достаточно высокую операционную рентабельность и сможет перейти на выплату 50% прибыли уже в этом сезоне. Акции ТГК-1 достаточно конкурентны в сравнении с отраслью". - указывает Н. Малых.

ТГК-1 - ведущий производитель электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Установленная мощность электрогенерации - 7 ГВт, из которых 43% приходится на ГЭС. Тепловая установленная мощность - 14,5 тыс. Гкал/ч. Контрольный пакет - 52%, принадлежит ООО "Газпром энергохолдинг".