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20 мая 2020 года 15:45

Рубль днем активно растет к доллару и евро благодаря нефти и аукционам ОФЗ

Москва. 20 мая. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, налоговому периоду и спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 71,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 75,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 72 руб./$1 впервые с 11 марта. Евро стоил 78,63 руб./EUR1, подешевев на 55,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 66,5 копейки - до 74,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 5,37 копейки, до 72,3381 руб./$1, и поднял курс евро на 1,36 копейки, до 79,1813 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти, подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая и спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов для участия в аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Ведомство в среду размещает ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 824 млн рублей. На момент написания обзора были известны результаты аукциона по размещению ОФЗ серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года.

Всего было продано ОФЗ серии 26232 на общую сумму 111 млрд 964 млн рублей при спросе 149 млрд 333 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 104,9341% от номинала, что соответствует доходности 5,25% годовых.

ОФЗ серии 26230 были проданы на общую сумму 46 млрд 800 млн рублей при спросе 57 млрд 855 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 122,2187% от номинала, что соответствует доходности 5,83% годовых.

Трейдеры продолжают оценивать выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса во вторник, а также заявления американского президента Дональда Трампа относительно взаимоотношений США и Китая.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе, и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Президент Трамп отметил, что со временем его отношение к заключенной ранее первой фазе торгового соглашения с КНР меняется, причем не в лучшую сторону. "Сейчас я отношусь к этому не так, как это было три месяца назад (до острой фазы кризиса с COVID-19 в США - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп, пояснив, что пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

При этом президент США назвал это соглашение "одним из крупнейших в истории" и напомнил, что Китай покупает большое количество американских товаров.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на ожиданиях публикации доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 2,42% - до $35,49 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,1% - до $32,63 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

С начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля, пишет Bloomberg. Сокращение добычи в странах ОПЕК+ и первые шаги стран по смягчению карантинных мер поддержали нефтяной рынок, однако каждый из этих факторов может дать сбой, отмечает агентство.

"На рубль положительное влияние оказывает налоговый период, а также "бычий" тренд по индексу RGBI (индекс российских государственных облигаций). Интерес к рискованным активам сохранится на фоне заверений председателя ФРС Джерома Пауэлла в продолжении стимулирующей политики, а также частичного восстановления деловой активности в странах, которые пострадали от COVID-19. На текущий момент внешний фон благоприятный для российской валюты. Ближайший целевой уровень сохраняется на уровне 71,50 руб./$1. При дальнейшем подорожании нефти, росте индекса RGBI и общем ослаблении доллара ожидается укрепление рубля до 68,55 руб./$1. Негативным фактором для рисковых валют остаются разногласия между США и Китаем", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

"Рубль продолжил укрепляться, реагируя как на улучшение ожиданий по нефти, так и вероятное снижение ставки ЦБ РФ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в рамках совещания у президента РФ Владимира Путина о том, что инфляция в РФ стабилизировалась на уровне 3,1%, также наблюдается снижение инфляционных ожиданий. "Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, с нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки, для того чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", - сказала она. Еще в конце прошлой недели глава ЦБ РФ говорила о том, что на июньском заседании может быть рассмотрен вопрос снижения ставки сразу на 100 базисных пунктов. Это породило существенный рост спроса на ОФЗ, доходность которых продолжает снижаться, а через них оказывается укрепляющее влияние на рубль", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Сегодня ключевым событием для российского рынка является очередное размещение ОФЗ, где будут предложены бумаги с погашением в 2027, 2028 и 2039 годах. Спрос на бумаги на ожиданиях резкого снижения ставки от Банка России на июньском заседании, вероятно, останется высоким, что продолжит оказывать поддержку рублю. Публикуемые сегодня в 16:00 МСК недельные данные по инфляции в России также будут важны для рынка. Инфляция по итогам второй недели мая замедлилась до нуля (минимальный уровень со второй половины февраля), что укрепило ожидания участников рынка в резком (вплоть до 100 б.п.) снижении ставки Банком России на заседании 19 июня. Сегодняшние данные позволят оценить, насколько устойчив тренд на замедление темпов роста цен", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 18 мая в рамках бюджетного правила продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 5,62% годовых, в то время как ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,97% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 8 б.п. - до 5,99% и 6,0% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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