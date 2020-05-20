Коридор 78,5-79 остается пока наиболее вероятным сценарием для пары евро/рубль - ИК "Фридом Финанс"

Евро продолжает рост против доллара, что сказывается на устойчивости против рубля, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Европейская валюта в среду опускалась ниже 78,7 рубля впервые с начала текущего кризиса. По нашему мнению, закрепиться в диапазоне 78-78,5 пара сможет не ранее начала следующей недели. Пока коридор 78,5-79 остается наиболее вероятным сценарием", - пишет он в своем комментарии.