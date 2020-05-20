Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB

Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может подорожать до $1765 за унцию. Комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла свидетельствуют о том, что регулятор готов задействовать весь инструментарий для поддержания устойчивости финансовой системы. По словам председателя Федрезерва, программы кредитования для среднего бизнеса и местных органов власти начнут работать уже к концу этого месяца. В среду, в 21:00 мск, ожидается публикация протокола последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке (от 29 апреля), а также комментарии двух представителей ФРС. Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май (они выйдут в четверг в течение дня)", - отмечает аналитик Мария Красникова.