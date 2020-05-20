Нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия регулятора поддерживают высокий спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк

Аналитики Райффайзенбанка считают, что нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия ЦБ РФ выступают на стороне сильного спроса на ОФЗ, сообщается в обзоре банка.

Основным источником средств для покупки ОФЗ являются ликвидные рублевые активы (депозиты и КОБР), которые в последнее время заметно сокращаются, главным образом, по причине сильного увеличения объема наличности в обращении (с начала марта +1,5 трлн руб. против +200 млрд руб. в прошлом году), отмечает аналитик Денис Порывай.

"По мере исчерпания этой ликвидности покупка ОФЗ будет осуществляться за счет длинного РЕПО от ЦБ (запуск намечен на конец мая). По-видимому, именно запуск этого инструмента и является основной причиной уплощения кривой ОФЗ, а ожидания низкой ключевой ставки на фоне повышенного кредитного риска являются причиной низких доходностей госбумаг. Как следствие, если на заседании в июне ЦБ РФ снизит ключевую ставку лишь на 50 б.п., то среди участников может наступить разочарование (коррекция рынка). В настоящий момент все факторы (нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия регулятора) выступают на стороне сильного спроса на ОФЗ", - пишет он.

Еще одним фактором привлекательности ОФЗ, по мнению специалиста Райффайзенбанка, является возможная приостановка действия бюджетного правила (когда при цене на нефть URALS выше 42 долл./барр. Минфин не будет покупать валюту, чтобы сократить расходы бюджета и его дефицит), что транслируется в потенциал для укрепления рубля ( в конце этого-начале следующего года по мере восстановления цен на нефть).