USD/RUB движется к отметке 70,68 - БКС

Пара USD/RUB движется в направлении сильной поддержки, находящейся на отметке 70,68, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Открывшись в среду вниз, рубль быстро перешел к активному укреплению, вновь переписав 2-месячные вершины по отношению к бивалютной корзине, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Внешний фон на старте российской сессии был неоднозначным, но затем улучшился.

Пара USD/RUB быстро преодолела уровень 72 руб. и движется в направлении сильной поддержки, находящейся на отметке 70,68, отмечает Д. Бабин. Она является верхней границей большого "гэпа" 68,6-70,68, образовавшегося 10 марта.