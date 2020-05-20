Бумаги энергетиков опережают рынок - ИК "Фридом Финанс"

Российский рынок возобновил ралли вопреки слабости на внешних площадках и довольно скромным данным по росту ВВП за квартал (1,6% по данным Минэкономики), отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Индекс РТС прибавляет с утра более 2,5%. Рынок взял планку 1200 пунктов впервые после мартовского обвала. Сейчас индекс находится на пути к докризисным 1250-1300 пунктам. Аналитик не исключает, что диапазон будет взят еще до конца этой недели.

"Индекс Мосбиржи торгуется выше уровней закрытия 6 марта, с которого началась активная фаза весеннего падения рынков. Индекс сегодня торгуется в довольно широком диапазоне 2700-2760 пунктов. До конца дня он может протестировать 2780 пунктов, что составил +3% к уровням вторника. Но затем весьма вероятно снижение прироста до более умеренных 1-1,5%", - отмечает эксперт ИК.

Наибольшим спросом на торгах среды пользуются: Россети (+5,6%), префы Ленэнерго (+3,9%), Норникель (+3,6%), Новатэк (+3,2%), Лукойл (+3,1%), Детский мир (+3,1%). Бумаги энергетиков идут с опережением широкого рынка, что, по мнению эксперта ИК, создает потенциал для краткосрочного падения.

Особенно сильная динамика у Ленэнерго. Привилегированные акции компании вышли на абсолютные максимумы, побив рекорд начала года. Аналитик ИК "Фридом Финанс" не исключает падения бумаги до 5% на ближайших сессиях.

Неуверенно себя чувствуют ПИК (-1,8%), Акрон (-0,9%), М. Видео (-0,7%), Башнефть (-0,5%). "Из названных наиболее интересная картина в М.видео, она находится в нисходящем тренде с начала месяца. Сейчас бумага близка к апрельским минимумам и на фоне широкого рынка выглядит недооцененной. В пользу бумаги также играет укрепление рубля и замедление инфляции в стране. Все эти факторы могут привести к росту М. Видео на горизонте до конца июня до 12%", - указывает В. Емельянов.