Рубль может оказаться ниже 77 в паре с евро к концу года - "Нордеа банк"

Группа Нордеа пересмотрела прогноз по паре EURUSD и более не ожидает существенного укрепления евро в 2020 году, с учетом обновленного прогноза рубль может оказаться ниже 77 в паре с евро к концу года, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Рубль утром в среду находится вблизи отметки 72,4 в паре с долларом и 79,3 в паре с евро. "Внешний фон несколько ухудшился во второй половине вчерашнего дня, что, вероятно, несколько снизит градус оптимизма на российском рынке, - отмечают аналитики банка. - Сегодня ключевым событием для российского рынка будет очередное размещение ОФЗ, где будут предложены бумаги с погашением в 2027, 2028 и 2039 годах. Спрос на бумаги на ожиданиях резкого снижения ставки от Банка России на июньском заседании, вероятно, останется высоким, что продолжит оказывать поддержку рублю".

Публикуемые в среду в 16:00 недельные данные по инфляции в России также будут важны для рынка, полагают эксперты "Нордеа банка". Инфляция по итогам второй недели мая замедлилась до 0 (минимальный уровень со второй половины февраля), что укрепило ожидания участников рынка в резком (вплоть до -100 бп) снижении ставки Банком России на заседании 19 июня. Сегодняшние данные позволят оценить, насколько устойчив тренд на замедление темпов роста цен.

"Группа Нордеа пересмотрела свой прогноз относительно перспектив пары EURUSD и более не ожидает существенного укрепления евро в 2020 году. Текущий ориентир на конец года - 1,11 (предыдущий прогноз 1,17). В этой связи корректируются и наши ожидания по паре EUR/RUB, которая с учетом обновлённого прогноза по паре EURUSD может оказаться ниже отметки 77 к концу года (прошлый прогноз предполагал сохранение данной пары вблизи отметки 80)", - заключают аналитики банка.