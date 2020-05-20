Размещение новых бондов АФК "Система", скорее всего, пройдет по нижней границе ориентира ставки первого купона - Уралсиб

Аналитики "Уралсиба" ждут формирования книги заявок на новый выпуск бондов АФК "Система" по нижней границе ориентира ставки первого купона - 6,8% годовых, сообщается в обзоре корпорации.

АФК "Система" (ВВ-/-/ВВ-) в среду, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО 001Р-13 объемом 10 млрд руб. Срок обращения – десять лет, но предусмотрена оферта через четыре года. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 6,8–7% годовых, что транслируется в ориентир доходности к оферте в размере 6,92–7,12% годовых и спред над кривой ОФЗ около 200–220 б.п., отмечают аналитики "Уралсиба".

"У эмитента сейчас одиннадцать выпусков в обращении, наиболее близкими по дюрации к новому являются АФК Система 001Р-08, который предлагает доходность 6,93% годовых на срок до оферты в сентябре 2024 г., и АФК Система 001Р-12, торгующийся с доходностью 6,96% годовых на срок до оферты в ноябре 2024 г. Исходя из уровней вторичного рынка, мы ожидаем формирования книги заявок на новый выпуск "Системы" по нижней границе маркетируемого диапазона, то есть под ставку купона 6,8% годовых. Размещение на бирже запланировано на 27 мая", - пишут специалисты "Уралсиба".