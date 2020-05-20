Рынок акций РФ утром консолидируется чуть выше 2700п по индексу МосБиржи, просел Сургутнефтегаз на новостях

Москва. 20 мая. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где "быки" взяли паузу после ралли с начала недели; индекс МосБиржи дрейфует чуть выше рубежа 2700 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги "Россетей", и просели акции "Сургутнефтегаза" после известий о размере рекомендованных дивидендов за 2019 год

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2708,6 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1179,41 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,8%.

Доллар просел до 72,34 рубля (-0,13 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,2% "префы", до 39,54 рубля и 36,11 рубля), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере: 0,65 рубля - на обыкновенную акцию и 0,97 рубля - на привилегированную, говорится в сообщении эмитента. Отсечка реестра акционеров под дивиденды - 20 июля.

Ранее расчеты "Интерфакса" показывали, что, исходя из объема чистой прибыли "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год (105,5 млрд рублей, почти в 8 раз ниже 2018 года), можно было ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию. Это значительно ниже, чем ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу агентства, подготовленному в январе.

Выросли бумаги "Россетей" (+4,8% и +3,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%, до 4,86 рубля), "Мосбиржи" (+0,6%).

Акционеры ПАО "Интер РАО" на прошедшем 19 мая в заочной форме годовом собрании акционеров утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,196 рубля на акцию, сообщила компания. Общий размер выплат составит 20,475 млрд рублей, что составляет 25% чистой прибыли компании по МСФО за 2019 год, реестр под дивиденды закроется 1 июня.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи проторговывает зону сопротивления 2700-2720 пунктов, но есть сильные сомнения, что индикатору рынка удастся закрепиться выше этой преграды и продолжить восхождение.

Сбербанк перенес собрание акционеров на осень. Если раньше предполагалось, что банк направит на дивиденды 50% от чистой прибыли, то теперь глава Сбербанка Герман Греф не исключил такой возможности. То есть положены некоторые сомнения, что банк не понизит размер выплат по сравнению с ожиданиями рынка.

Акции "Мосбиржи" являются наиболее привлекательными на среднесрочный период, поскольку доходы биржи в ближайшее время будут расти. Нефть Brent после отката от сопротивления $36 за баррель не стала реализовывать негативный сценарий с уходом в район $30. В среду утром торги проходят в районе чуть ниже $35 за баррель, и многое будет зависеть от реакции рынка на статистику по запасам сырья в США. Скорее всего, результаты выйдут позитивными для "быков", но интерес представляет то, хватит ли у них сил хотя бы попробовать на прочность отметку $36 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду в целом нейтральный. С одной стороны, американо-китайские отношения могут продолжить портиться из-за очередного законопроекта по ограничениям для листинга китайских компаний в США. С другой, нефть пытается вновь расти, но пока без обновления недельных максимумов. Вероятнее всего, индекс МосБиржи может протестировать на прочность поддержку 2700 пунктов, а рубль укрепляет позиции на фоне проводимых аукционов ОФЗ. Главным корпоративным событием дня будут рекомендации по дивидендам "Газпрома".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в середине недели настроения инвесторов сместились в сторону снижения аппетита к риску из-за опровержения информации о вакцине, разработанной компанией Moderna, а также перспектив слабого восстановления мировых экономик после пандемии. Выступление министра финансов США Мнучина перед Сенатом вновь было ободряющем, а глава ФРС Пауэлл в очередной раз заявил о готовности регулятора реагировать на изменение ситуации в экономике, однако рынок на это существенно не отреагировал. Негативное же влияние на сантимент продолжают оказывать риски в связи с ухудшением отношений между КНР и США, причем, вероятно, по мере приближения к выборам напряжение в этом направлении будет усиливаться.

Индекс МосБиржи накануне смог закрепиться выше сопротивления 2700 пунктов, а в среду конъюнктура на нефтяном рынке способна поддержать российский индикатор. Тем не менее, внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние, и индекс МосБиржи вновь будет торговаться вблизи отметки 2700 пунктов, считает Антонов.

В США индексы накануне завершили торги снижением на 0,5-1,6% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

В понедельник Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

В ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,5-0,9%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%. Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть утром в среду сохраняет волатильность; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $34,55 за баррель (-0,3% и -0,5% во вторник), июльская цена WTI - $31,7 за баррель (-0,8% и +1% накануне).

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,676 млрд рублей (из них 2,163 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).