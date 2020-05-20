Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 20 мая. Доллар слегка понижается, евро немного укрепляется на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,42-72,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,44 руб./$1 (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,26 руб./EUR1 (+7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,9 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,23 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Трейдеры оценивают выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США во вторник.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК увеличилась на 0,46% - до $34,81 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,13% - до $32,0 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.