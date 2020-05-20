Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В понедельник Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США. По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых ФРС) и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования. Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85% годовых. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду. Японский индекс Nikkei вырос на 0,85%. Вместе с тем китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

В свою очередь цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $34,8 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты подешевели на 0,5%, до $34,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 0,09% - до $31,99 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на 1%.

В среду нефтяные трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов. Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,543 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,24 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился всего на 0,025% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 688,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+1,3%), "РЖД-001P-05R" (+0,93%) и "МТС-001P-12" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-2,1%), "МТС-001P-10" (-1,48%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,98%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный инвестиционный банк (МИБ) полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 30 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,92% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей. Спрос составил более 10 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1 год в размере 5,83% годовых. Срок обращения выпуска - 366 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 4 июня.

Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность погашению на уровне 6,66% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 мая. Техразмещение запланировано на 25 мая. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце апреля текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-П02 по ставке 7,75% годовых и увеличил объем размещения в процессе премаркетинга с 10 млрд до 12 млрд рублей.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) перенесло сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей с 20 мая на неопределенный срок. Это уже не первый перенос даты сбора заявок, первоначально компания планировала собирать заявки на данный выпуск 13 мая, но впоследствии дата была перенесена на 20 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 8,5% годовых. Облигации размещаются в рамках программы П01-БО объемом 24,65 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

АО "Почта России" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-03 на уровне 6% годовых. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 29-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,1% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

"Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-04 на уровне 5,6% годовых. Облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июне 2015 года. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 12% годовых. Ставки купонов с 12-го по 16-й рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,1 процентного пункта. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 19 мая 2025 года.