.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ будет снижаться четыре квартала подряд
Коронавирус изменил представления экспертов о ближайших перспективах российской экономики. ВВП РФ будет сокращаться на протяжении 4-х кварталов подряд, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, следует из консенсус-прогноза ВШЭ
 
В России могут смягчить условия для досрочных пенсий
В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, сообщают...
 
Проблема неплатежей в электроэнергетике остается нерешенной
Генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на ТЭК, сообщает...
 
Коронавирус может на год отрезать клиентов малых банков от СБП
Кредитные организации попросили ЦБ подумать о переносе срока обязательного подключения к СБП для переводов по номеру телефона: с 1 октября 2020-го на 1 октября 2021 года. Такое предложение содержится в письме Ассоциации банков России (АБР)...
 
20 мая 2020 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В понедельник Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США. По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых ФРС) и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования. Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85% годовых. Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду. Японский индекс Nikkei вырос на 0,85%. Вместе с тем китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

В свою очередь цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $34,8 за баррель, что на 0,43% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты подешевели на 0,5%, до $34,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 0,09% - до $31,99 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на 1%.

В среду нефтяные трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов. Аналитики S&P Global Platts ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,543 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,24 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился всего на 0,025% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,005%, опустившись до 688,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-06" (+1,3%), "РЖД-001P-05R" (+0,93%) и "МТС-001P-12" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-2,1%), "МТС-001P-10" (-1,48%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,98%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный инвестиционный банк (МИБ) полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 30 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,92% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей. Спрос составил более 10 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1 год в размере 5,83% годовых. Срок обращения выпуска - 366 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 4 июня.

Совкомбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность погашению на уровне 6,66% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 19 мая. Техразмещение запланировано на 25 мая. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце апреля текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-П02 по ставке 7,75% годовых и увеличил объем размещения в процессе премаркетинга с 10 млрд до 12 млрд рублей.

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) перенесло сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей с 20 мая на неопределенный срок. Это уже не первый перенос даты сбора заявок, первоначально компания планировала собирать заявки на данный выпуск 13 мая, но впоследствии дата была перенесена на 20 мая. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 8,5% годовых. Облигации размещаются в рамках программы П01-БО объемом 24,65 млрд рублей. В настоящее время в обращении нет облигаций компании.

АО "Почта России" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-03 на уровне 6% годовых. Выпуск сроком обращения 10 лет объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 1 июня.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 29-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,1% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

"Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-04 на уровне 5,6% годовых. Облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июне 2015 года. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 12% годовых. Ставки купонов с 12-го по 16-й рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,1 процентного пункта. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 19 мая 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 мая 2020 года 19:40
Рубль вечером еще сильнее ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск
Москва. 20 мая. Доллар и евро в среду вечером усилили темпы снижения против рубля и торгуются на минимальных уровнях с первой половины марта на "Московской бирже"; рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе ОФЗ, растущей нефти и налоговому периоду.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 19:23
Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду продолжили подрастать благодаря спросу на риск
Москва. 20 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 19:22
Рынок акций РФ в среду раллировал выше 2770п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме
Москва. 20 мая. Рынок акций РФ в среду раллировал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $36 за баррель), а также на фоне известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта, при этом лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Россетей".    читать дальше
.
20 мая 2020 года 18:47
Спрос на дивидендные бумаги может вырасти на фоне снижения ставки ЦБ - "Открытие Брокер"
Инвесторам в период нестабильности на рынке стоит обратить внимание на дивидендные акции, которые сейчас можно приобрести по приемлемым ценам, отметил ведущий аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Андрей Кочетков в рамках онлайн-конференции конференции "Российский рынок - май...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 18:24
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании - ИК "Велес Капитал"
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании, считает заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин. Российский рынок вновь проникся оптимистичными настроениями: рост нефти, укрепление рубля к доллару, а...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 17:48
Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки, как и ожидалось
(добавлены 3-5-й абзацы) Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось. Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 17:19
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ТГК-1 с "покупать" до "держать"
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ТГК-1 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущий курс 0,01112 руб. в сложившихся условиях вполне обоснован, сообщается в комментарии инвесткомпании. "После мартовской рекомендации "Покупать" акции ТГК-1 восстановились в цене, принеся инвесторам...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 16:37
Цели роста индекса Мосбиржи располагаются на уровнях 2800-2850 пунктов - ГК "ФИНАМ"
Индекс Мосбиржи в среду совершил прорыв уровня 2700 пунктов, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "Такой импульс сопровождается закрытием коротких позиций. Дальнейшее движение рублевого индикатора будет зависеть от того, сможет ли он удержаться над уровнями 2720-2700 пунктов. Цели роста...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 16:02
Sova Capital снизил оценку акций Сбербанка и GDR ВТБ на 24-29%, но подтвердил рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) и глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) на 24-29%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Михайлова. Между тем рекомендация (рейтинг)...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:45
Рубль днем активно растет к доллару и евро благодаря нефти и аукционам ОФЗ
Москва. 20 мая. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, налоговому периоду и спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:38
Коридор 78,5-79 остается пока наиболее вероятным сценарием для пары евро/рубль - ИК "Фридом Финанс"
Евро продолжает рост против доллара, что сказывается на устойчивости против рубля, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Европейская валюта в среду опускалась ниже 78,7 рубля впервые с начала текущего кризиса. По нашему мнению, закрепиться в диапазоне 78-78,5 пара сможет не...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:49
Нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия регулятора поддерживают высокий спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия ЦБ РФ выступают на стороне сильного спроса на ОФЗ, сообщается в обзоре банка. Основным источником средств для покупки ОФЗ являются ликвидные рублевые активы (депозиты и КОБР), которые в последнее время заметно...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:30
USD/RUB движется к отметке 70,68 - БКС
ара USD/RUB движется в направлении сильной поддержки, находящейся на отметке 70,68, говорится в комментарии "БКС Брокер". Открывшись в среду вниз, рубль быстро перешел к активному укреплению, вновь переписав 2-месячные вершины по отношению к бивалютной корзине, констатирует эксперт по фондовому...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:12
Бумаги энергетиков опережают рынок - ИК "Фридом Финанс"
Российский рынок возобновил ралли вопреки слабости на внешних площадках и довольно скромным данным по росту ВВП за квартал (1,6% по данным Минэкономики), отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Индекс РТС прибавляет с утра более 2,5%. Рынок взял планку 1200...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.