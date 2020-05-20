Вероятнее всего, рынок начнёт среду с попытки тестирования поддержки в районе 2700 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов среды в России нейтральный, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. С одной стороны, американо-китайские отношения могут продолжить портиться из-за очередного законопроекта по ограничениям для листинга китайских компаний в США. С другой, нефть пытается вновь расти, но пока без обновления недельных максимумов. Вероятнее всего, прогнозирует А. Кочетков, отечественный рынок начнёт день с попытки тестирования поддержки в районе 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.