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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста - ИК "Алго Капитал"
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20 мая 2020 года 09:48
Индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста в первой половине среды. Скорее всего, он стабилизируется несколько выше уровня в 2700 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2700-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. Несмотря на утреннее коррекционное улучшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста в первой половине дня. Скорее всего, он стабилизируется несколько выше уровня 2700 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.
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20 мая 2020 года 19:40
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.20 мая 2020 года 19:23
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.20 мая 2020 года 19:22
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.20 мая 2020 года 18:47
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.20 мая 2020 года 18:24
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.20 мая 2020 года 17:48
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(добавлены 3-5-й абзацы) Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось. Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает... читать дальше
.20 мая 2020 года 17:19
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.20 мая 2020 года 16:02
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.20 мая 2020 года 15:45
Москва. 20 мая. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, налоговому периоду и спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. читать дальше
.20 мая 2020 года 15:38
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.20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
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.20 мая 2020 года 14:49
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