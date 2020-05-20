Индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста в первой половине среды. Скорее всего, он стабилизируется несколько выше уровня в 2700 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2700-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. Несмотря на утреннее коррекционное улучшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста в первой половине дня. Скорее всего, он стабилизируется несколько выше уровня 2700 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине среды останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.