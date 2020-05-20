Утренние прогнозы: умеренные отклонения индекса Мосбиржи

Аналитики считают, что в среду утром индекс Мосбиржи будет торговаться в районе 2700 пунктов. Внешний фон остается нестабильным.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "У нас есть очень сильные сомнения, что рублевому индикатору рынка удастся закрепиться выше преграды в 2700-2720 пунктов и продолжить восхождение. После нашего закрытия фондовая Америка резко пошла вниз, потеряв по итогам дня процент, а в среду с утра американские фьючерсы отыгрывают лишь половину вчерашних потерь. Поэтому откроемся мы около нуля или даже в небольшом "минусе".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2700-2725 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2700, 2690 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. Несмотря на утреннее коррекционное улучшение состояния внешнего фона, индекс Мосбиржи пока не имеет большого потенциала для продолжения роста в первой половине дня. Скорее всего, он стабилизируется несколько выше уровня 2700 пунктов в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): " В среду конъюнктура на нефтяном рынке способна поддержать российский рынок, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние. Индекс Мосбиржи вновь будет торговаться вблизи отметки в 2700 пунктов".

Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов среды в России нейтральный. С одной стороны, американо-китайские отношения могут продолжить портиться из-за очередного законопроекта по ограничениям для листинга китайских компаний в США. С другой, нефть пытается вновь расти, но пока без обновления недельных максимумов. Вероятнее всего, отечественный рынок начнёт день с попытки тестирования поддержки в районе 2700 пунктов по индексу Мосбиржи".