.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть в среду умеренно повышаются
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ будет снижаться четыре квартала подряд
Коронавирус изменил представления экспертов о ближайших перспективах российской экономики. ВВП РФ будет сокращаться на протяжении 4-х кварталов подряд, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, следует из консенсус-прогноза ВШЭ
 
В России могут смягчить условия для досрочных пенсий
В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, сообщают...
 
Проблема неплатежей в электроэнергетике остается нерешенной
Генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на ТЭК, сообщает...
 
Коронавирус может на год отрезать клиентов малых банков от СБП
Кредитные организации попросили ЦБ подумать о переносе срока обязательного подключения к СБП для переводов по номеру телефона: с 1 октября 2020-го на 1 октября 2021 года. Такое предложение содержится в письме Ассоциации банков России (АБР)...
 
20 мая 2020 года 09:42

Цены на нефть в среду умеренно повышаются

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть в среду умеренно повышаются.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

В понедельник Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Снижению индексов способствовало падение котировок крупных американских банков. Бумаги Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подешевели на 5,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,1%. Citigroup Inc. (SPB: C) потерял в цене 2,7%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - около 2%.

Котировки Southwest Airlines во вторник повысились на 2,2%. Авиакомпания повысила прогноз операционной выручки и загруженности рейсов в мае на фоне признаков восстановления спроса на авиаперевозки, а также сообщила о "незначительном улучшении" спроса на поездки в июне.

Бумаги еще одного представителя отрасли - United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - подешевели на 1,9%. Авиакомпания также сообщила о незначительном росте спроса и снижении отмены бронирований до конца второго квартала после падения бронирований на 95% в апреле. United ожидает дальнейшего улучшения показателей в июле.

Стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 3,9%. При этом компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели почти на 3%. Компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли в первом финансовом квартале, но ее выручка и сопоставимые продажи выросли сильнее прогнозов.

Бумаги производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,7%. Глава компании Илон Маск сообщил в Twitter об увеличении цены на полностью автономные электромобили на $1 тыс. с 1 июля. Как отмечает MarketWatch, сейчас стоимость такой комплектации составляет $7 тыс.

Капитализация производителя одежды и ритейлера Centric Brands Inc. упала на 29,6%. В понедельник компания подала заявление о банкротстве. Инвестиционные фонды Blackstone, Ares и HPS Investment Partners предоставят компании финансирование по схеме DIP (должник, находящийся во владении) в размере $435 млн. Глава Centric Brands Джейсон Рэбин отметил, что вспышка коронавируса привела к сокращению оптовых заказов и денежного потока.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 390,51 пункта (1,59%) - до 24206,86 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 30,97 пункта (1,05%) и составил 2922,94 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 49,72 пункта (0,54%) - до 9185,10 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%.

Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Рынки, по-видимому, довольствуются торговлей в умеренно негативном диапазоне, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после недавнего сильного ралли в ожидании дальнейшего направления из Европы и США", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei растет на 1,05%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. повышаются на 1,8%.

Акции Sony Financial Holdings Inc. взлетели в цене на 23,4% на фоне новостей о том, что японский производитель электроники Sony Corp. намерен довести до 100% свою долю в финкомпании, что будет стоить ему порядка 400 млрд иен ($3,7 млрд). Цена бумаг Sony снизилась на 2,4%. Sony уже владеет 65% акций компании.

Китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings повышается в ходе торгов в Гонконге на 1,2%. Бумаги нефтепроизводителей подешевели, включая CNOOC - на 2,5% - и PetroChina - на 1,1%.

Акции китайской Lenovo Group Ltd. подорожали на 3%. Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль на 64% в четвертом финансовом квартале, но отметил неожиданный рост долгосрочного спроса на компьютеры и дата-центры.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на торгах в Сеуле на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 0,7% и на 0,2%.

Акции National Australia Bank дорожают на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Westpac Banking - на 0,4%.

Цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне.

"Настроения на сырьевых рынках остаются позитивными, хотя появляются сомнения в устойчивости недавнего роста", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК составляет $34,91 за баррель, что на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подешевели на $0,16 (0,5%), до $34,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,16 (0,5%) - до $32,12 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на $0,31 (1%).

Июньский контракт WTI, который истек с завершением предыдущих торгов, во вторник подорожал на $0,68 (2,1%) - до $32,5 за баррель.

Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 мая 2020 года 19:40
Рубль вечером еще сильнее ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск
Москва. 20 мая. Доллар и евро в среду вечером усилили темпы снижения против рубля и торгуются на минимальных уровнях с первой половины марта на "Московской бирже"; рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе ОФЗ, растущей нефти и налоговому периоду.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 19:23
Цены большинства выпусков евробондов РФ в среду продолжили подрастать благодаря спросу на риск
Москва. 20 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь заметно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 19:22
Рынок акций РФ в среду раллировал выше 2770п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме
Москва. 20 мая. Рынок акций РФ в среду раллировал вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $36 за баррель), а также на фоне известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России; индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с начала марта, при этом лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "Россетей".    читать дальше
.
20 мая 2020 года 18:47
Спрос на дивидендные бумаги может вырасти на фоне снижения ставки ЦБ - "Открытие Брокер"
Инвесторам в период нестабильности на рынке стоит обратить внимание на дивидендные акции, которые сейчас можно приобрести по приемлемым ценам, отметил ведущий аналитик отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Андрей Кочетков в рамках онлайн-конференции конференции "Российский рынок - май...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 18:24
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании - ИК "Велес Капитал"
Фаворитами для среднесрочных и долгосрочных инвестиций остаются нефтяные компании, считает заместитель начальника отдела инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин. Российский рынок вновь проникся оптимистичными настроениями: рост нефти, укрепление рубля к доллару, а...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 17:48
Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 не изменился по итогам ребалансировки, как и ожидалось
(добавлены 3-5-й абзацы) Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, по итогам ребалансировки не изменился, говорится в сообщении индексного провайдера MSCI, как и ожидалось. Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по-прежнему включает...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 17:19
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ТГК-1 с "покупать" до "держать"
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ТГК-1 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущий курс 0,01112 руб. в сложившихся условиях вполне обоснован, сообщается в комментарии инвесткомпании. "После мартовской рекомендации "Покупать" акции ТГК-1 восстановились в цене, принеся инвесторам...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 16:37
Цели роста индекса Мосбиржи располагаются на уровнях 2800-2850 пунктов - ГК "ФИНАМ"
Индекс Мосбиржи в среду совершил прорыв уровня 2700 пунктов, отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "Такой импульс сопровождается закрытием коротких позиций. Дальнейшее движение рублевого индикатора будет зависеть от того, сможет ли он удержаться над уровнями 2720-2700 пунктов. Цели роста...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 16:02
Sova Capital снизил оценку акций Сбербанка и GDR ВТБ на 24-29%, но подтвердил рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) и глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR) на 24-29%, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Андрея Михайлова. Между тем рекомендация (рейтинг)...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:45
Рубль днем активно растет к доллару и евро благодаря нефти и аукционам ОФЗ
Москва. 20 мая. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в среду днем, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, налоговому периоду и спросу на рублевую ликвидность со стороны нерезидентов в ходе традиционных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:38
Коридор 78,5-79 остается пока наиболее вероятным сценарием для пары евро/рубль - ИК "Фридом Финанс"
Евро продолжает рост против доллара, что сказывается на устойчивости против рубля, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Европейская валюта в среду опускалась ниже 78,7 рубля впервые с начала текущего кризиса. По нашему мнению, закрепиться в диапазоне 78-78,5 пара сможет не...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 15:13
Спрос на защитные активы может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май - Sberbank CIB
Спрос на защитные активы на рынках может сохраниться в преддверии публикации предварительных индексов PMI для развитых стран за май, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Мы считаем, что в течение среды желтый металл вполне может...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:49
Нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия регулятора поддерживают высокий спрос на ОФЗ - Райффайзенбанк
Аналитики Райффайзенбанка считают, что нефть, рубль, риторика и стимулирующие действия ЦБ РФ выступают на стороне сильного спроса на ОФЗ, сообщается в обзоре банка. Основным источником средств для покупки ОФЗ являются ликвидные рублевые активы (депозиты и КОБР), которые в последнее время заметно...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:30
USD/RUB движется к отметке 70,68 - БКС
ара USD/RUB движется в направлении сильной поддержки, находящейся на отметке 70,68, говорится в комментарии "БКС Брокер". Открывшись в среду вниз, рубль быстро перешел к активному укреплению, вновь переписав 2-месячные вершины по отношению к бивалютной корзине, констатирует эксперт по фондовому...    читать дальше
.
20 мая 2020 года 14:12
Бумаги энергетиков опережают рынок - ИК "Фридом Финанс"
Российский рынок возобновил ралли вопреки слабости на внешних площадках и довольно скромным данным по росту ВВП за квартал (1,6% по данным Минэкономики), отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Индекс РТС прибавляет с утра более 2,5%. Рынок взял планку 1200...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.