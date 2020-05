Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть в среду умеренно повышаются.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения американской фармацевтической компании биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

В понедельник Moderna Inc. объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Однако, как отмечает медицинское издание Stat, Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Помимо этого, трейдеры оценивали выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США.

По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня.

Снижению индексов способствовало падение котировок крупных американских банков. Бумаги Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) подешевели на 5,8%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,1%. Citigroup Inc. (SPB: C) потерял в цене 2,7%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - около 2%.

Котировки Southwest Airlines во вторник повысились на 2,2%. Авиакомпания повысила прогноз операционной выручки и загруженности рейсов в мае на фоне признаков восстановления спроса на авиаперевозки, а также сообщила о "незначительном улучшении" спроса на поездки в июне.

Бумаги еще одного представителя отрасли - United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - подешевели на 1,9%. Авиакомпания также сообщила о незначительном росте спроса и снижении отмены бронирований до конца второго квартала после падения бронирований на 95% в апреле. United ожидает дальнейшего улучшения показателей в июле.

Стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) снизилась на 2,1%. Крупнейшая в США компания розничной торговли в первом квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль на 3,9%. При этом компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели почти на 3%. Компания отчиталась о более низкой, чем ожидалось, прибыли в первом финансовом квартале, но ее выручка и сопоставимые продажи выросли сильнее прогнозов.

Бумаги производителя электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) потеряли в цене 0,7%. Глава компании Илон Маск сообщил в Twitter об увеличении цены на полностью автономные электромобили на $1 тыс. с 1 июля. Как отмечает MarketWatch, сейчас стоимость такой комплектации составляет $7 тыс.

Капитализация производителя одежды и ритейлера Centric Brands Inc. упала на 29,6%. В понедельник компания подала заявление о банкротстве. Инвестиционные фонды Blackstone, Ares и HPS Investment Partners предоставят компании финансирование по схеме DIP (должник, находящийся во владении) в размере $435 млн. Глава Centric Brands Джейсон Рэбин отметил, что вспышка коронавируса привела к сокращению оптовых заказов и денежного потока.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 390,51 пункта (1,59%) - до 24206,86 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 30,97 пункта (1,05%) и составил 2922,94 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 49,72 пункта (0,54%) - до 9185,10 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно на торгах в среду.

Народный банк Китая (НБК) в среду сохранил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год на уровне 3,85%.

Как отмечает Trading Economics, это решение было ожидаемо, после того, как регулятор на прошлой неделе не стал менять ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В апреле центробанк страны снизил ставку по кредитам на год на 20 базисных пунктов с 4,05%, чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ставка по кредитам на пять лет была оставлена на уровне в 4,65%, сообщил НБК в среду.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что заказы на продукцию машиностроения в Японии сократились в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо более значительное снижение - на 7,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Рынки, по-видимому, довольствуются торговлей в умеренно негативном диапазоне, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после недавнего сильного ралли в ожидании дальнейшего направления из Европы и США", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei растет на 1,05%.

Котировки акций телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. повышаются на 1,8%.

Акции Sony Financial Holdings Inc. взлетели в цене на 23,4% на фоне новостей о том, что японский производитель электроники Sony Corp. намерен довести до 100% свою долю в финкомпании, что будет стоить ему порядка 400 млрд иен ($3,7 млрд). Цена бумаг Sony снизилась на 2,4%. Sony уже владеет 65% акций компании.

Китайский индикатор Shanghai Composite снижается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings повышается в ходе торгов в Гонконге на 1,2%. Бумаги нефтепроизводителей подешевели, включая CNOOC - на 2,5% - и PetroChina - на 1,1%.

Акции китайской Lenovo Group Ltd. подорожали на 3%. Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль на 64% в четвертом финансовом квартале, но отметил неожиданный рост долгосрочного спроса на компьютеры и дата-центры.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на торгах в Сеуле на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 0,7% и на 0,2%.

Акции National Australia Bank дорожают на 0,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Westpac Banking - на 0,4%.

Цены на нефть в среду умеренно повышаются после волатильных торгов накануне.

"Настроения на сырьевых рынках остаются позитивными, хотя появляются сомнения в устойчивости недавнего роста", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК составляет $34,91 за баррель, что на $0,26 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подешевели на $0,16 (0,5%), до $34,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,16 (0,5%) - до $32,12 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,96 за баррель, поднявшись на $0,31 (1%).

Июньский контракт WTI, который истек с завершением предыдущих торгов, во вторник подорожал на $0,68 (2,1%) - до $32,5 за баррель.

Как пишет MarketWatch, ближний конец кривой фьючерсов на WTI в понедельник перешел в бэквордацию (июньский контракт стал стоить дороже июльского). Это является признаком "высокого спроса на физическую нефть, а также наличия места в хранилищах", отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

В среду трейдеры ожидают публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 15 мая, снизились на 4,8 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 651 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.