Индекс Мосбиржи вряд ли преодолеет сопротивление 2700-2720 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли преодолеет сопротивление 2700-2720 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника все-таки сумел закрыться 0,65-процентным ростом и вошел в зону сопротивления 2700-2720 пунктов. "У нас есть очень сильные сомнения, что рублевому индикатору рынка удастся закрепиться выше этой преграды, и продолжить восхождение. После нашего закрытия фондовая Америка резко пошла вниз, потеряв по итогам дня процент, а в среду с утра американские фьючерсы отыгрывают лишь половину вчерашних потерь. Поэтому откроемся мы около нуля или даже в небольшом "минусе", - считает аналитик Алексей Антонов.