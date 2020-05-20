Рубль начнет среду с некоторого ослабления - Промсвязьбанк

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в среду перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют снижение. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции чуть ниже 35 долларов за баррель, нейтральна для российской валюты.

"В сложившихся обстоятельствах в начале торгов ожидаем некоторого ослабления рубля, в результате чего пара доллар/рубль поднимется выше 72,5 рубля. Однако в дальнейшем рубль может отыграть утренние потери, а в случае улучшения "аппетита" к риску в ходе сессии "медведи" попытаются продолжить нисходящую динамику в американской валюте и сделать еще один шаг к отметке 72 рубля. Отметим, что дополнительным фактором поддержки для российской валюты станут предстоящие в среду аукционы по размещению ОФЗ, что поддержит спрос на рублевую ликвидность", - указывает специалист Промсвязьбанка.