Спрос на ОФЗ поддержат запуск операций месячного РЕПО с ЦБ РФ, а также ожидания снижения ключевой ставки - Промсвязьбанк

Рублевые гособлигации во вторник сохранили ранее достигнутые ценовые уровни, констатирует специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Инвесторы снизили спрос на бумаги на вторичном рынке в ожидании большого предложения нового госдолга на аукционах Минфина. В среду ведомство предложит 7-летние ОФЗ-ПД 26232 и 19-летние ОФЗ-ПД 26230, а также инфляционные ОФЗ 52002. "Ожидаем размещение без премии к вторичному рынку. Спрос на ОФЗ поддержат запуск на следующей неделе операций месячного РЕПО с ЦБ РФ, а также ожидания снижения ключевой ставки. Во вторник Э. Набиуллина на совещании с В. Путиным подчеркнула наличие потенциала по смягчению ДКП в условиях преобладания дезинфляционных факторов", - пишет Д. Монастыршин.