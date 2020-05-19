Рубль вечером растерял рост к доллару и дешевеет к евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 19 мая. Доллар отыграл значительную часть потерь и лишь слегка дешевеет, евро развернулся вверх и повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 72,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,44 руб./EUR1, подорожав на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,13 копейки - до 75,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял дневной рост к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти. Участники рынка демонстрируют сниженную активность в отсутствии новых информационных поводов к движению. Ранее позитивные настроения игроков были обусловлены новостями относительно разработки вакцины против коронавируса и позитивной динамикой цен на нефть в ожидании достижения баланса между спросом и предложением.

США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник. По его словам, Минфин уже предоставил нуждающимся около половины из одобренных Конгрессом для ведомства $500 млрд, предназначенных для оказания финансовой помощи и поддержки кредитования.

Угроза невосполнимого ущерба экономике возрастает при продолжительном локдауне, сказал также Мнучин. При этом он отметил, что "мы не намерены отправлять работников обратно (на предприятия - прим. ИФ) без адекватной защиты". Мнучин также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе (ФРС), и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Между тем в ходе того же выступления председатель американского ЦБ Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв и Минфин могут сделать больше для того, чтобы помочь экономике, сообщает The Wall Street Journal. "Усиливается ощущение, что восстановление экономики может оказаться медленнее, чем хотелось бы... и это может означать, что нам необходимо делать больше", - сказал глава американского ЦБ.

Он полагает, что основные программы поддержки ФРС заработают до конца текущего месяца или в первую неделю июня. Власти предприняли широкомасштабные действия по сдерживанию кризиса, однако пока непонятно, достаточно ли этого, сказал Пауэлл. Он также высказался в поддержку смягчения регуляторных правил для банков на период текущего кризиса.

ЦБ РФ имеет возможность проводить мягкую денежно-кредитную политику, при развитии ситуации в рамках ожиданий и прогнозов есть потенциал для нового снижения ключевой ставки, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании по реализации мер поддержки экономики и соцсферы во вторник.

Она отметила позитивные тренды в инфляции и инфляционных ожиданиях. "Все это дает нам возможность проводить мягкую политику. Мы уже снижали ключевую ставку, и если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки для того, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", - сказала Набиуллина.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков, в начале недели большинство мировых рынков накрыла очередная волна оптимизма, что привело к росту и рублевые активы. "Действия мировых центральных банков и правительств по стимулированию экономик привели к быстрому восстановлению рынков облигаций с высокими рейтингами (как государственных, так и корпоративных). Следом за этим двинулись и рынки акций. Цены на нефть выросли до $35 за баррель на ожиданиях восстановления спроса и начала тестирования вакцин от коронавируса. Благодаря этому рубль укрепился до почти 72 руб./$1. Стоить отметить, что хотя такой оптимизм и имеет под собой определенные основания, тенденция восстановления будет очень чувствительна к выходу новых данных и статистики. Кроме того, необходимо учитывать, что силы по монетарной поддержке экономики со стороны мировых ЦБ и ФРС не так уж и безграничны, и возможно, что в скором времени им придется уйти с рынка. Тем не менее позиции Банка России пока крепки, и у регулятора остаются широкие возможности для маневра", - отметил Хомяков.

"Укрепление рубля продолжилось вместе с падением доходностей по ОФЗ. Интерес к высокодоходным валютам сохраняется на фоне заверений председателя ФРС Пауэлла в продолжении стимулирующей политики, а также частичного восстановления деловой активности в регионах, которые пострадали от COVID-19. На рубль также оказывает влияние налоговый период и предстоящие в среду размещения ОФЗ. Неделей ранее был отмечен крайне высокий спрос на данные инструменты. С тех пор рынок получил заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возможном снижении ставки на 50-100 базисных пунктов на июньском заседании. Соответственно, актуализировалась стратегия, ориентированная на понижение доходностей облигаций. Вкупе с нефтяным фактором это может привести курс доллара в диапазон 70,0-72,0 руб./$1", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть перешла к снижению вечером во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 19:00 МСК уменьшилась на 1,47% - до $34,3 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,35% - до $31,71 за баррель.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI снижаются на 0,98% - до $31,34 за баррель.

Накануне и утром во вторник нефтяные цены росли на новостях об успехах первого этапа испытания вакцины против коронавируса на людях. Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональные карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Банк России во вторник, 19 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 945,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 мая, банки разместили 540 млрд рублей (при лимите 540 млрд рублей и спросе 809,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 5,39% годовых.

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила ЦБ РФ 15 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 11,4 млрд рублей. 13 и 12 мая объем продаж валюты составил также по 11,4 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 45,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 58,8 копейки, до 72,3918 руб./$1, и поднял курс евро на 22,55 копейки, до 79,1677 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 53,6 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,3754 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 46,77 копейки и составил 72,4087 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 323,386 млн, из которых $776,037 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 547,349 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 30,48 копейки, до 79,1954 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 34,11 копейки и составил 79,2904 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR482,672 млн, из которых EUR129,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR353,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,07% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником - 6,08% годовых.

"Спрос банков на недельные депозиты в ЦБ постепенно восстанавливается. ЦБ на традиционном недельном депозитном аукционе расширил лимит с 540 до 700 млрд рублей, при этом объем заявок банков составил 946 млрд рублей, что стало максимальным значением с середины апреля. Во вторник глава ЦБ подтвердила возможность дальнейшего проведения мягкой процентной политики регулятором. Напомним, ранее Эльвира Набиуллина сообщала, что на последнем заседании в конце апреля в числе обсуждаемых вариантов было снижение ключевой ставки сразу на 100 б.п., и подобный вариант будет обсуждаться на предстоящем заседании в июне", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.