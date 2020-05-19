Рынок акций РФ обновил максимум с начала марта по индексу МосБиржи, превысившему 2710п

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подъемом фондовых площадок в Азии и США на новостях о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2710 пунктов и обновил максимум с 6 марта, при этом просели "префы" Сбербанка из-за отзыва менеджментом рекомендаций по дивидендам и акции "Сургутнефтегаза" в ожидании дивидендных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2711,72 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1177,24 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,7%.

Доллар просел до 72,57 рубля (-0,11 рубля).

По предварительным данным Росстата, ВВП РФ в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% в годовом выражении. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП в январе-марте на 1,8%, оценка ЦБ РФ была 1,5-2%. Более подробные данные по ВВП за первый квартал Росстат представит 17 июня.

Лидерами роста выступили бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6% и +2,4% "префы").

Выручка ПАО "Ростелеком" в первом квартале 2020 года с учетом приобретенной Tele2 составила 121,6 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 47,1 млрд рублей, рентабельность - 38,7%. Показатели превзошли ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне 121,1 млрд рублей (рост на 8,5%), OIBDA - 45,8 млрд рублей, рентабельность по ней - 37,9%.

Подешевели "префы" Сбербанка (-1,4%), акции "Мосбиржи" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Акции Сбербанка просели после известий об отзыве набсоветом банка рекомендации по дивидендам за 2019 год. Наблюдательный совет Сбербанка во вторник не стал подтверждать мартовскую рекомендацию по дивидендам в размере 18,7 рубля на акцию, рассмотрит этот вопрос во второй половине августа, перед годовым собранием акционеров.

Скорректировались вниз "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%) в преддверии объявления во вторник рекомендаций совета директоров о размере дивидендов за 2019 год. Как известно, чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год составила 105,5 млрд рублей, что почти в 8 раз ниже показателя 2018 года. За предыдущие три торговых дня обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 11,4%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, после утреннего всплеска эйфория от внешнего позитива быстро прошла, и на первый план вышли новые беспокойства - в Китае вновь зарегистрирована вспышка коронавируса. Данная новость перекрывает все позитивные сигналы как из Европы, так и США. Нефть Brent поднималась выше $35 за баррель, но не смогла удержать свои достижения. Волна роста, начавшаяся в апреле после мартовского провала, тоже остановилась ранее в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Просадка бумаг золотодобывающих компаний объясняется небольшой коррекцией в котировках драгоценных металлов.

Европейские индексы также начинали день бодрым ростом, но затем продавцы взяли ситуацию под свой временный контроль. Статистика за апрель остается кошмарной. В прошлом месяце число зарегистрированных новых автомобилей в Евросоюзе упало на 76,3%. Майский индекс текущих экономических условий в Германии упал до минус 93,5 пункта по сравнению с апрельскими минус 91,5 пункта, хотя ожидалось улучшение до минус 88 пунктов. Впрочем, германский бизнес не унывает, и показатель экономических настроений смог подняться до 51 пункта с апрельских 28,2 пункта при ожиданиях улучшения лишь до 32 пунктов. В остальном пример Китая показывает, что смягчение карантинных мер в Европе - это еще не конец пандемии, и эти меры могут быть вновь ужесточены, если число заболеваний начнет расти.

Текущий июньский контракт на нефть WTI не показывает намерений уйти в отрицательные значения, хотя его обращение прекратится вечером во вторник. От распродаж рынок удерживают осторожные надежды на то, что статистика API и Минэнерго США может показать снижение запасов нефти на прошлой неделе.

За апрель число новых строительств в США сократилось на 30%, а разрешений - на 21%. В Конгрессе США проходит обсуждение очередного пакета помощи экономике на $3 трлн, и его одобрение в ближайшее время станет очередным поводом для оптимизма на рынках. Российский рынок акций пока не решается перешагнуть через зону сопротивления 2700-2720 по индексу МосБиржи, так как для этого нужно больше уверенности в дальнейшем восстановлении спроса на нефть и общей деловой активности в мире. Впрочем, дальнейшие стимулы в США могут спровоцировать еще одну волну роста рискованных активов, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "префы" Сбербанка оказались под давлением после того, как менеджмент кредитора перенес решение по дивидендам за 2019 год на конец августа. Глава банка Герман Греф при этом не исключил сохранения рекомендации по дивидендам (18,7 рубля на оба вида акций). В среду дивидендную политику обсудят в "Газпроме".

Министр финансов США Мнучин и глава ФРС Пауэлл в своих выступлениях перед Сенатом продолжили заверять законодателей в готовности сделать все необходимое для поддержки экономики и наличии соответствующих инструментов. Поддержку настроениям оказывали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты Walmart. В то же время статистика по жилищному рынку оказалась ожидаемо слабой и показала обвал числа начатых строительств домов и разрешений на строительство в апреле на 30,2% м/м и 20,8% м/м соответственно, хуже показателей марта.

Июльские фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от пиков дня в преддверии публикации данных по запасам сырья в США. Котировкам Brent и WTI пока не удалось преодолеть сопротивления $36,4 и $34 за баррель соответственно, хотя отчет Минэнерго США в среду, вероятно, продолжит подавать достаточно обнадеживающие сигналы. По средним прогнозам, данные ведомства покажут увеличение запасов "черного золота" на прошлой неделе чуть менее чем на 1 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей - умеренно позитивно для цен. Более существенное увеличение запасов, однако, вполне может спровоцировать нисходящую коррекцию после уверенного роста предыдущих дней.

С одной стороны, масштабной коррекции после бурного роста начала недели на внешних рынках явно не наблюдается, что указывает на устойчивость тренда. С другой, игроки на повышение у локальных максимумов взяли время на раздумья. У текущих уровней актуально оставаться в "лонгах" по рисковым активам до появления негативных сигналов или же частично фиксировать прибыль ввиду опасности некоторой коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2660-2750 пунктов, полагает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговая активность рынка акций во вторник оставалась высокой. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно назвать бумаги "РусГидро", а также выросшие бумаги "ЛУКОЙЛа" - последние продолжили отыгрывать новости об утверждении рекомендаций по финальным дивидендам на уровне 350 рублей на акцию НК. Подешевели акции Сбербанка после того, как наблюдательный совет банка перенес дату годового собрания акционеров на 25 сентября, и теперь рекомендации по дивидендам будут утверждаться, предположительно, в августе.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи пытается закрепиться выше 50%-ной линии Фибоначчи за период с начала года на уровне 2650 пунктов. Также вблизи находится 38,2%-ная линия Фибоначчи за последние три года на уровне 2670 пунктов. Во вторник индекс вошел в диапазон между 50-дневной и 200-дневной скользящими средними. Отскок от минимального значения в марте к текущим уровням составил почти 29%. Таким образом, к текущему моменту снижение индекса от максимального значения за год составило 17%. Всего индекс сумел отыграть 52% падения. Отдельные акции по-прежнему смотрятся хуже индекса. В их числе можно назвать обыкновенные акции "Газпрома" и Сбербанка, которые отыграли соответственно 20% и 9% от минимальных значений с начала года. Отдельные акции остаются в "плюсе" и даже обновляют исторические максимумы: "Полюс" (+38% от максимумов января-февраля), Polymetal (MOEX: POLY) (+26%), "Акрон" (MOEX: AKRN) (+19%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+9%). В случае продолжения роста можно назвать уровень сопротивления 2800 пунктов (+5% от текущих уровней), где проходит 61,8%-ная линия Фибоначчи за период с начала года и есть технический разрыв, отмечает Беденков.

В США накануне индексы выросли на 2,4-3,9% на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%), также плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, к 2957 пунктам), но наметилась коррекция в Европе (индексы FTSE, CAC 40 снижаются на 0,7%, DAX подрос на 0,2%).

В США число новостроек в апреле упало на 30,2% относительно предыдущего месяца и составило 891 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальное значение с февраля 2015 года. Аналитики, опрошенные различными западными СМИ, предполагали падение на 26-30% - в районе 900-927 тыс.

На нефтяном рынке цены вечером просели после ралли накануне, цена Brent к 18:50 МСК оказалась почти на $0,8 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $34,48 за баррель (-1% и +7,1% в понедельник), июльская цена WTI - $31,55 за баррель (-0,3% и +8,1% накануне).

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+7,1%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,2%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+5,1% и +14,1% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,2%), "Акрона" (+2,7%).

Просели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-5,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4,7%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-4,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,469 млрд рублей (из них 19,952 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).