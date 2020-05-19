Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря сохраняющемуся спросу на рисковые активы

Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами по сравнению с отечественными бумагами, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 мая и составила 116,29% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 13 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,5 базисного пункта и составила 102,725% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,165% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 12,5 пункта и составил 271,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 108 базисных пунктов - до 138,97% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 3,435% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 111 базисных пунктов - до 133,49% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,435% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 47 базисных пунктов - до 113,49% от номинала, что соответствует доходности 2,335% годовых (снижение на 8 пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 16 базисных пунктов, до 110,32% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 1,665% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 144 базисных пункта - до 130,38% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 3,505% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 42 базисных пункта, до 112,01% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 2,4% годовых).

"На рынке российских еврооблигаций продолжается ралли, которое практически безостановочно длится уже вторую неделю, в результате чего доходности каждый день снижаются в среднем на 3-7 базисных пунктов. При этом наибольшим спросом пользуются среднесрочные выпуски, процентные ставки которых теряют ближе к верхней границе указанного коридора. Доходности же "длинных" выпусков евробондов РФ снижаются на 3-4 базисных пункта в день. Спросом пользуются не только суверенные бумаги, но также и отечественные корпоративные евробонды, причем, если ранее участники рынка покупали в основном бумаги высоконадежных эмитентов, то сейчас уже довольно сложно найти привлекательные котировки в этом сегменте, и спросом стали пользоваться более рискованные облигации, что говорит о готовности инвесторов вкладываться в "больший риск". В целом активность торгов находится на среднем уровне, в основном из-за ограниченности предложения, так как на рынке мало продавцов. При этом российские евробонды смотрятся по динамике лучше по сравнению с бумагами других emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.