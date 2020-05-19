19 мая 2020 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря сохраняющемуся спросу на рисковые активы
Москва. 19 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь умеренно подросли благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами по сравнению с отечественными бумагами, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 40 базисных пунктов по отношению к закрытию 18 мая и составила 116,29% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 13 пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 0,5 базисного пункта и составила 102,725% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 0,165% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 12,5 пункта и составил 271,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 108 базисных пунктов - до 138,97% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 3,435% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 111 базисных пунктов - до 133,49% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,435% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 47 базисных пунктов - до 113,49% от номинала, что соответствует доходности 2,335% годовых (снижение на 8 пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 16 базисных пунктов, до 110,32% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 1,665% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 144 базисных пункта - до 130,38% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 3,505% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 42 базисных пункта, до 112,01% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 2,4% годовых).
"На рынке российских еврооблигаций продолжается ралли, которое практически безостановочно длится уже вторую неделю, в результате чего доходности каждый день снижаются в среднем на 3-7 базисных пунктов. При этом наибольшим спросом пользуются среднесрочные выпуски, процентные ставки которых теряют ближе к верхней границе указанного коридора. Доходности же "длинных" выпусков евробондов РФ снижаются на 3-4 базисных пункта в день. Спросом пользуются не только суверенные бумаги, но также и отечественные корпоративные евробонды, причем, если ранее участники рынка покупали в основном бумаги высоконадежных эмитентов, то сейчас уже довольно сложно найти привлекательные котировки в этом сегменте, и спросом стали пользоваться более рискованные облигации, что говорит о готовности инвесторов вкладываться в "больший риск". В целом активность торгов находится на среднем уровне, в основном из-за ограниченности предложения, так как на рынке мало продавцов. При этом российские евробонды смотрятся по динамике лучше по сравнению с бумагами других emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
19 мая 2020 года 19:43
Москва. 19 мая. Доллар отыграл значительную часть потерь и лишь слегка дешевеет, евро развернулся вверх и повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.
19 мая 2020 года 19:27
Москва. 19 мая. Рынок акций РФ во вторник вырос вслед за подъемом фондовых площадок в Азии и США на новостях о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи превысил 2710 пунктов и обновил максимум с 6 марта, при этом просели "префы" Сбербанка из-за отзыва менеджментом рекомендаций по дивидендам и акции "Сургутнефтегаза" в ожидании дивидендных новостей. читать дальше
.
19 мая 2020 года 19:01
Рубль в ближайшие торговые сессии получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат, приходящемуся на понедельник следующей недели, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.
Рубль на Московской бирже во... читать дальше
.
19 мая 2020 года 18:45
Российский рынок во вторник умеренно растет на внешнем позитиве. РТС прибавляет около 1%, торгуясь выше отметки 1180 пунктов. "На сегодня, по нашему мнению, план роста перевыполнен. Среда вполне может открыться слабым снижением. До конца недели индекс может показать рост до 1240 пунктов", -... читать дальше
.
19 мая 2020 года 18:06
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет... читать дальше
.
19 мая 2020 года 17:40
Достигнутая канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном принципиальная договоренность о финансировании полутриллионного пакета восстановительных мер из бюджета ЕС вызвала крутое ралли евро, сообщается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Тогда же к... читать дальше
.
19 мая 2020 года 17:15
Поддержка периферийных государств Евросоюза станет благоприятным фактором для европейского рынка облигаций, отмечается в комментарии Julius Baer.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд восстановления экономики в размере 500 млрд евро,... читать дальше
.
19 мая 2020 года 16:50
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по золоту, так как считают возможность дальнейшего роста ограниченной, сообщается в комментарии компании.
"Котировки золота вырвались из своего недавнего диапазона и выросли до новых многолетних максимумов. Похоже, что преодоление верхней... читать дальше
.
19 мая 2020 года 16:27
Аналитики Julius Baer в ближайшей перспективе ожидают дальнейшего роста котировок нефти, сообщается в комментарии компании.
Цены на нефть подскочили до 35 долларов США за баррель, поскольку сочетание "бычьих" настроений и позитивных фундаментальных факторов обеспечивает сильную поддержку,... читать дальше
.
19 мая 2020 года 16:09
Возможно движение в диапазон 70-72 рублей за доллар, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Укрепление рубля продолжилось вместе с падением доходностей по ОФЗ, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2540... читать дальше
.
19 мая 2020 года 15:40
Москва. 19 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка, находящихся в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. читать дальше
.
19 мая 2020 года 15:26
Индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 мая 2020 года по московскому времени.
Как ожидается, список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 останется без изменений: "Газпром" (MOEX:... читать дальше
.
19 мая 2020 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.
Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная экспертом, составляет 55 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.
19 мая 2020 года 14:53
Постепенное снятие карантинных мер и новости о прогрессе в разработке вакцины против вируса обеспечивают укрепление рубля и других валют ЕМ, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.
"Рубль во вторник днем укрепляется наряду с... читать дальше
.
19 мая 2020 года 14:17
Техническая картина по индексу S&P500 говорит об увеличившихся, но все еще не очевидных шансах на продолжение ралли, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс".
"Широкий рынок на хорошем объеме предпринял неплохую попытку пробить линию сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущуюся с... читать дальше
.