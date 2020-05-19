Рубль в ближайшие торговые сессии получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров - Промсвязьбанк

Рубль в ближайшие торговые сессии получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат, приходящемуся на понедельник следующей недели, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Рубль на Московской бирже во вторник укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, отступив до 72,5 рубля, евро потерял символические 0,03%, удержав позиции в районе 79,3 рубля.

"Основным фактором поддержки рубля в рамках сегодняшних торгов выступила динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем продемонстрировали уверенный рост, - указывает Богдан Зварич. - Отметим, что днем ранее пара доллар/рубль вышла вниз из консолидации в диапазоне 73-75 рублей, в которой двигалась с 23 апреля. Это может быть сигналом к дальнейшему продолжению снижения американской валюты и попыткам отступления к нижней границе диапазона 70-73 рубля. При этом в ближайшие сессии рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат, приходящемуся на понедельник следующей недели".