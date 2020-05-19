ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ОГК-2 с "покупать" до "держать", отмечая, что их текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"COVID-19 и кризис затронут все энергокомпании в этом году в той или ной степени. Мы считаем, что ОГК-2 будет легче пройти через экономический спад благодаря высокой доле мощности в общей выручке (44% в 2019 году), низкой инвестпрограмме и развитию дивидендной истории. Объем прогнозной прибыли 2020П, около 12 млрд руб., предусматривает высокую рентабельность и дивиденды с привлекательной доходностью при норме выплат 50%", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых.

Акции ОГК-2 с момента рекомендации "Покупать" в марте выросли на 46%. "Текущая биржевая стоимость близка к обоснованной, и мы понижаем рекомендацию до "Держать", но повышаем целевую цену на 12 мес.", - отмечает эксперт ГК.

ОГК-2 увеличила прибыль акционеров в 1К 2020 на 27%, до 7,9 млрд руб., благодаря прибыли от продажи Красноярской ГРЭС-2 в размере около 4 млрд руб. Без учета этого фактора прибыль снизилась, по оценкам аналитиков "ФИНАМа", на 21%, до 4,9 млрд руб., под влиянием ухудшения операционных показателей. В этом году компания может перейти на коэффициент выплат 50% прибыли по МСФО, что станет позитивным моментом для долгосрочной истории ОГК-2. Прогнозный DPS 2019П 0,057 руб. (+54% г/г) с DY 9%.