Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на позитиве с внешних рынков

Москва. 19 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль умеренно подрастает к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка, находящихся в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США.

Курс доллара США составил 72,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,25 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,89 копейки - до 75,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 мая на 58,8 копейки, до 72,3918 руб./$1, и поднял курс евро на 22,55 копейки, до 79,1677 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к доллару и евро на дневных торгах, причем участники рынка несколько сократили активность в ожидании выступлений главы ФРС Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина в банковском комитете Сената во вторник (в 17:00 МСК). Заседание пройдет в формате видеоконференции, Пауэллу и Мнучину предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.

Федеральная резервная система США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, говорится в обращении Пауэлла, опубликованном до заседания комитета.

Пауэлл не объявляет в нем о каких-либо новых шагах, а, скорее, подводит итоги, перечисляя уже принятые меры, в том числе, существенное снижение базовой процентной ставки - до 0-0,25% годовых.

Он также подчеркивает, что Федрезерв продолжит корректировать условия действующих кредитных программ, узнавая все больше о спросе со стороны различных категорий заемщиков.

Тем временем, в тексте заявления Мнучина, также опубликованного перед выступлением, отмечается, что экономические условия в США должны улучшиться во втором полугодии.

Позитивные настроения игроков продолжают поддерживаться ростом цен на нефть и новостями о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) объявила, что начальный этап испытания вакцины против COVID-19 на людях дал положительные результаты.

В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

"Рубль вместе с прочими рисковыми активами демонстрирует оптимизм по мере того, как инвесторы реагируют на сообщения, появившиеся накануне, об успешных тестах вакцины от коронавируса, проведенных американской компанией Moderna. С начала мая рубль демонстрирует одно из самых существенных укреплений среди валют развивающихся стран (+2,6% в паре с евро и +1,7% в паре с долларом). Поддержку российской валюте также оказывает восстановление цен на нефть до уровней выше $35 за баррель. Сегодня Минфин объявит параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, которые в рамках завтрашних торгов вновь могут оказать дополнительную поддержку рублю. В моменте рубль остается бенефициаром оптимизма на глобальных площадках. Факторами риска остаются взаимная риторика между США и Китаем и динамика распространения вируса после смягчения ограничений в целом ряде стран", - подчеркивает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"Поводом для усиления аппетита инвесторов к риску стали сообщения из США, где в тексте речи главы ФРС США для банковского комитета Сената говорится о том, что регулятор "готов использовать полный набор инструментов для поддержки экономики в это непростое время, понимая, что эти действия являются лишь частью более масштабных мер государства в целом", кроме того участники торгов оценивают сообщения об успехе предварительных испытаний вакцины от коронавируса в США. Российские активы следуют мировым тенденциям, рубль продолжает укрепляться к доллару после уверенного роста накануне. Сохраняющийся позитив на внешних рынках может подтолкнуть рубль к дальнейшему укреплению, но, на наш взгляд, в текущих условиях курс ниже 73 руб./$1 выглядит обоснованным", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают слегка подрастать во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта. Поддержку рынку оказывает улучшение настроя трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,37% - до $34,94 за баррель. По итогам торгов в понедельник июльские контракты подорожали на 7,1%, до $34,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,79% - до $32,39 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до $31,82 за баррель, поднявшись на 8,1%.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали к указанному времени на 0,63% - до $31,85 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Банк России во вторник, 19 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 945,9 млрд рублей) в среднем по ставке 5,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 12 мая, банки разместили 540 млрд рублей (при лимите 540 млрд рублей и спросе 809,5 млрд рублей) также в среднем по ставке 5,39% годовых.

ЦБ РФ в рамках бюджетного правила ЦБ РФ 15 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 11,4 млрд рублей. 13 и 12 мая объем продаж валюты составил также по 11,4 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 45,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 5,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,07% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником - 6,08% годовых.