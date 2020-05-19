Доллар/рубль может дойти до отметки 70 меньше чем за две недели - ИК "Фридом Финанс"

Пара доллар/рубль может дойти до отметки 70 меньше чем за две недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Рубль восстанавливает утраченные в этом году позиции синхронно с нефтью. Пара доллар/рубль подбирается к отметке 72.

"До конца недели мы видим потенциал снижения как минимум до 71,4 рубля за единицу валюты. Говорить о полном восстановлении мартовского шока пока рано, однако отметка 70 выглядит все более достижимой. Доллар может дойти до нее до наступления лета, то есть меньше чем за 2 недели", - указывает аналитик ИК Валерий Емельянов.