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19 мая 2020 года 14:09

Рынок акций РФ днем корректируется вниз вместе с миром после ралли, лидирует в откате Сургутнефтегаз

Москва. 19 мая. Рынок акций РФ днем во вторник развернулся вниз вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью после ралли начала недели, подогретого новостями о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19; индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с 6 марта сдал назад и ушел ниже отметки 2690 пунктов, при этом лидерами отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза".

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2685,15 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс достигал 2720 пунктов), индекс РТС - 1169,22 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 72,35 рубля (-0,33 рубля).

Корректируются вниз бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -0,2% "префы") в преддверии объявления во вторник рекомендаций совета директоров о размере дивидендов за 2019 год. Как известно, чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2019 год составила 105,5 млрд рублей, что почти в 8 раз ниже показателя 2018 года. За предыдущие три торговых дня обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 11,4%.

Также просели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%).

Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в первом квартале 2020 года с учетом приобретенной Tele2 составила 121,6 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 47,1 млрд рублей, рентабельность - 38,7%. Показатели превзошли ожидания: согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", выручка ожидалась на уровне 121,1 млрд рублей (рост на 8,5%), OIBDA - 45,8 млрд рублей, рентабельность по ней - 37,9%.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в начале недели рынки шли вверх на фоне оптимизма, вызванного действиями правительств по открытию своих экономик - смягчение карантинных мер может раскрыть следующий катализатор роста рынков и ознаменует достижение дна рецессии, вызванной пандемией COVID-19. Глава ФРС США Джером Пауэлл в минувшие выходные осторожно намекнул на "Nike-образный" сценарий восстановления мировой экономики, отметив, что у ФРС пока еще имеется большой арсенал средств для борьбы с экономическим кризисом.

Во вторник попытки подрасти на рынках сохранялись на фоне успешных испытаний вакцины против коронавируса, высоких цен на нефть и сильного курса рубля, но затем игроки приступили к фиксации прибыли.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынки отыграли заявление главы ФРС США о начале восстановления экономики Штатов во втором полугодии, а также новости об успехах испытания одной из разрабатываемых вакцин от коронавируса. В целом, поводы для роста зыбкие и однозначно кратковременные. Если инвесторы срочно не получат порцию позитивной информации, то начнут фиксировать хорошую прибыль, что в условиях боковика вполне логично - это может вылиться в коррекцию рынка вниз.

С прошлой недели российский рынок акций торговался хуже западных коллег. Это отчасти связано с пересмотром отношения инвесторов к дивидендам - закрытия дивидендных "гэпов" по ряду бумаг в этом году можно будет ждать месяцами. Учитывая потенциальную слабость российской экономики, покупки стоит совершать лишь спекулятивно и с короткими "стопами". Для нефти Brent сопротивлением выступает отметка $36 за баррель, откуда котировки отразились вниз, и пока нет причин для пробития данного барьера. Более того, не исключен возврат котировок под отметку $30 за баррель, если ОПЕК сообщит, что не все страны выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи, считает Антонов.

Глава аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также полагает, что если инвесторы срочно не получат новую порцию позитивной информации, то начнут активно фиксировать прибыль, что может снова отправить рынки вниз.

Спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть. Из корпоративных событий на вторник запланировано заседание совета директоров "Сургутнефтегаза", в повестку которого входит вопрос о размере дивидендов по итогам 2019 года, отмечает эксперт.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) успешно провела первый этап тестирования разработанной вакцины против коронавируса и сообщила, что в случае успешности второго этапа (когда испытания будут проводиться на большей выборке людей) массовое производство вакцины может начаться в начале 2021 года.

Поддержку нефти утром во вторник оказывали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Кувейт договорились приостановить добычу нефти на одном из крупных совместных месторождений, мощность которого составляет около 0,5 млн б/с. Такое сокращение является следствием ранее заявленного Саудовской Аравией дополнительного снижения добычи на 1 млн б/с. Вечером выйдут свежие предварительные данные по запасам нефти в США от API. В случае второго снижения еженедельных запасов сырья подряд котировки могут сохранить текущие уровни, полагают эксперты.

По мнению директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, для индекса МосБиржи остается актуальным сопротивление 2713,5 пункта (максимум апреля), по нефти Brent - сопротивление $36 и поддержка $29 за баррель. Никаких краткосрочных прогнозов по нефти и индексам давать не стоит, потому что в случае выхода новости о неудачном этапе испытании очередной вакцины фондовый рынок придется "отскребать от пола". В среднесрочной перспективе, тем не менее, более вероятна негативная динамика рынка - в конце года индекс МосБиржи может опуститься в район 2100 пунктов или даже ниже, считает Верников.

В США накануне индексы выросли на 2,4-3,9%, показав лучшую динамику более чем за месяц на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Moderna Inc. взлетели почти на 20% после того, как американская биотехнологическая компания объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты. В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%), однако днем корректируются вниз Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,8-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Федрезерв США будет использовать "полный набор инструментов, чтобы поддержать экономику" в условиях шока, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в тексте заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, подготовленного для выступления в банковском комитете Сената.

Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят в комитете во вторник в 17:00 МСК в формате видеоконференции, где им предстоит дать разъяснения по программе поддержки экономики США объемом более $2 трлн, принятой в марте.

На нефтяном рынке цены днем просели после ралли накануне до максимальных уровней с 11 марта; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 мая. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $34,65 за баррель (-0,5% и +7,1% в понедельник), июльская цена WTI - $31,75 за баррель (+0,3% и +8,1% накануне).

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" просели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,6%).

Выросли бумаги банка "Приморье" (+3,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2%), акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+1,6% и +1,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 47,007 млрд рублей (из них 9,356 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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