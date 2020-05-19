Заявленный ориентир нового выпуска Совкомбанка предполагает премию к ОФЗ около 180-205 б.п. - "Уралсиб"

Заявленный ориентир нового выпуска Совкомбанка предполагает премию к ОФЗ около 180-205 б.п., отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб".

ПАО "Совкомбанк" (ВВ/Ва2/ВВ+) во вторник с 12:00 до 15:00 мск принимает заявки инвесторов на выпуск серии FIZL2 объемом 5 млрд руб., о чем эмитент сообщил накануне. Срок обращения составляет три года, оферты не предусмотрено. В качестве ориентира ставки первого купона заявлен диапазон 6,5-6,75% годовых, что эквивалентно доходности к погашению 6,66-6,92% годовых. В апреле этого года банк разместил бумагу на 12 млрд руб., но с офертой через шесть месяцев, установив по ней ставку первого купона в размере 7,75% годовых, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Год назад банк продал выпуск серии БО-П01 объемом 10 млрд руб. с двухлетней офертой, который сейчас на вторичном рынке предлагает доходность 7,15% годовых и премию к кривой рублевых гособлигаций примерно 240 б.п. Среди банков последним состоялось размещение выпуска МИБа (А-/А3/ВВ+), который в конце апреля сформировал книгу заявок на трехлетнюю бумагу объемом 12 млрд руб. под ставку купона 6,75% годовых. Заявленный ориентир нового выпуска Совкомбанка предполагает премию к кривой ОФЗ около 180-205 б.п. Дата размещения на бирже будет объявлена позднее", - отмечаетаналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.