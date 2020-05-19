ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Tyson Foods и оставляет их целевую цену на уровне $75, что эквивалентно 29%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на ряд трудностей, с которыми пришлось столкнуться компании ввиду распространения коронавируса COVID-19, мы продолжаем рассматривать ее бумаги в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе, - отмечает аналитик ГК Наталия Аседова. - Выручка Tyson Foods в минувшем квартале достигла рекордного уровня благодаря возросшему спросу на мясо, и ожидается дальнейший рост показателя в течение последующих отчетных периодов".

Несмотря на то, что текущий кризис является самым серьезным в истории деятельности Tyson Foods, компании удастся справиться со всеми сложностями и успешно выйти из него. Благодаря сильному финансовому положению и наличию достаточного количества ликвидных средств прогнозы компании на долгосрочную перспективу являются позитивными, подчеркивается в комментарии "ФИНАМа".

Tyson Foods - американская компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей свинины, говядины и курятины, рыночная капитализация которой в настоящий момент составляет порядка $21,2 млрд. Основана компания американским бизнесменом Джоном Тайсоном в 1935 году, а на сегодняшний день она является лидером в пищевой промышленности США.