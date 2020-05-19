Доходность Russia`29 имеет потенциал снижения до 2,44-2,54% годовых - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка считают, что при сохранении "аппетита" к риску на глобальных рынках доходность Russia`29 имеет потенциал снижения до 2,44-2,54% годовых, сообщается в комментарии банка.

Доходность Russia`29 в понедельник снизилась на 11 б.п. - до 2,60% годовых. Российские евробонды росли в цене вместе с остальными ЕМ, отыгрывая ожидания восстановления мировой экономики после ослабления карантинов. Рост котировок Brent также поддержал спрос на российские еврооблигации.

"В ближайшее время ожидаем, что спрос на российские евробонды будет поддерживать приток на глобальный рынок дешевой ликвидности от мировых центробанков. Так, председатель ФРС перед выступлением в Сенате сообщил, что регулятор готов сохранить ставки на около нулевом уровне до тех пор, пока экономика США не вернется к росту. Пауэлл также отметил, что ФРС может расширить программы экстренного кредитования и сделать монетарную политику более стимулирующей с помощью программы выкупа активов. При сохранении "аппетита" к риску на глобальных рынках считаем, что доходность Russia`29 имеет потенциал снижения до 2,44-2,54% годовых, что соответствует премии к UST'10 в размере 173-183 б.п." - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.